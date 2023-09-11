معاينة Forza Motorsport: بداية واعدة لمحاكاة السباق النهائية

لطالما اشتهرت Forza Motorsport بتجربتها في السباقات المصقولة، ويبدو أن الإصدار القادم من السلسلة ليس استثناءً. في معاينة حديثة لسلسلة مقدمة لعبة Builders Cup، من الواضح أن المطورين Turn 10 Studios قد وضعوا أساسًا متينًا لسنوات من الإثارة في السباقات.

تتميز السلسلة المقدمة بثلاثة مسارات وثلاث سيارات، لكل منها خصائص التعامل الفريدة الخاصة بها. سواء كنت تقود سيارة 2019 Subaru STI S209، أو Honda Civic Type R 2018، أو Ford Mustang GT 2018، فإن السيارات تبدو رائعة. تسمح خيارات التخصيص أيضًا بإجراء تعديلات دقيقة تؤثر حقًا على طريقة قيادة كل مركبة.

إحدى الميزات البارزة في Forza Motorsport هي إمكانية الوصول إليها. توفر اللعبة شريط تمرير للصعوبة وأنماط لعب متعددة ومجموعة كبيرة من خيارات التدريب والمساعدة. يعد زر الترجيع، على وجه الخصوص، ميزة محببة لجولات التدريب، مما يسمح للمتسابقين بإعادة ضبط المسار بسرعة دون مغادرة المسار. يشجع على التجريب واللعب دون خوف من العقاب.

يعد معدل إطارات اللعبة جانبًا ملحوظًا آخر. تعمل لعبة Forza Motorsport بمعدل 60 إطارًا في الثانية بسلاسة على جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Xbox Series S. وفي مشهد الألعاب حيث تكافح العديد من عناوين AAA للوصول إلى 60 إطارًا في الثانية، يعد هذا المستوى من الاستجابة بمثابة نسمة من الهواء المنعش لعشاق السباقات.

على الرغم من وجود بعض المخاوف بشأن الميزات المفقودة عند الإطلاق، مثل وضع المتفرج والشاشة المقسمة، إلا أن التجربة الأساسية للعبة Forza Motorsport تظل قوية. يركز Turn10 على تقديم شريحة سباق تعطي الأولوية للاستجابة والتخصيص وإمكانية الوصول. والنتيجة هي لعبة مذهلة بصريًا مع إضاءة عالمية تتبع الأشعة وإضاءة ديناميكية تضفي الحيوية على السيارات والمسارات.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تكون لعبة Forza Motorsport لعبة خدمة مباشرة، مع محتوى منتظم وميزات اجتماعية مدمجة في التجربة. وهذا يضمن حصول اللاعبين على الكثير من الخرائط والمركبات والتحديات الجديدة التي يتطلعون إليها في السنوات القادمة.

بشكل عام، تُظهِر Forza Motorsport وعدًا كبيرًا باعتبارها لعبة محاكاة السباق النهائية. إن اهتمامها بالتفاصيل وإمكانية الوصول والإخلاص البصري المذهل يجعلها تجربة مثيرة وغامرة. سواء كنت من محبي السلسلة أو جديدًا في ألعاب السباقات، فإن Forza Motorsport ستصبح لعبة لا بد من لعبها.

مصادر:

- لم يتم توفير عناوين URL.