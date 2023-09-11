تهدف لعبة Forza Motorsport الجديدة إلى أن تكون لعبة سباق ودودة لجميع اللاعبين

Forza Motorsport، الإصدار الأحدث في سلسلة ألعاب السباق الشهيرة، من المقرر أن يوفر نقطة دخول يسهل الوصول إليها لجميع اللاعبين. نية المطور Turn 10 واضحة – وهي التركيز على تجربة السباق نفسها، والابتكار في الفيزياء والذكاء الاصطناعي لخلق بيئة تعليمية طبيعية. تتميز اللعبة بصور مذهلة وواقعية بدقة 4K وتقدم نظام تقدم يشبه لعبة تقمص الأدوار لأكثر من 500 مركبة.

أثناء تسابق اللاعبين، يكسبون نقاط السيارة (CP) التي يمكن استخدامها لتخصيص مركباتهم بأجزاء وترقيات جديدة. بالنسبة للاعبين الذين لا يهتمون بالتفاصيل، يسمح نظام Drivatar العائد بضبط تجربة السباق الشاملة. من خلال تعديل مقياس من ثماني نقاط، يمكن للاعبين التحكم في مدى جودة أداء المتسابقين الآخرين، مما يجعل اللعب أكثر واقعية.

تعطي Forza Motorsport أيضًا الأولوية لإمكانية الوصول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات للاعبين ذوي الإعاقة. تتميز اللعبة بإشارات صوتية وسرد للسائقين المكفوفين، ومدخلات بلمسة واحدة لأولئك الذين يعانون من قيود على الحركة، وترجمات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للصم وضعاف السمع. ميزات إمكانية الوصول هذه ليست مفيدة فقط للأشخاص ذوي الإعاقة ولكنها تساعد اللاعبين الآخرين أيضًا. اللعبة مرحب بها للاعبين من جميع مستويات المهارة ولا تعاقب على استخدام الأدوات المساعدة.

يوفر نظام إتقان السيارة في Forza Motorsport تعليقات ومكافآت مستمرة للاعبين، مما يسمح لهم بتحسين مهاراتهم بشكل مستمر. إنه يمنح اللاعبين إحساسًا بالإنجاز والتقدم مشابهًا لذلك الموجود في ألعاب تقمص الأدوار. ومع ذلك، لا تزال اللعبة تركز على حب السيارات بدلاً من أن تصبح لعبة تقمص أدوار أو لعبة محاكاة كاملة.

سيتم إصدار Forza Motorsport على Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي في 10 أكتوبر، وسيكون متاحًا على Xbox Game Pass. من خلال تركيزها على إمكانية الوصول وسهولة الوصول وتجربة السباق الغامرة، تهدف اللعبة إلى جذب المتسابقين ذوي الخبرة والوافدين الجدد على حدٍ سواء.

مصادر:

- Forza Motorsport: التدريب العملي على لعبة سباق الجيل التالي (IGN)

- عنوان Forza Motorsport الجديد يتخلى عن نظام ترقيم Forza Motorsport (Eurogamer)