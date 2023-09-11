معاينة: تقدم Forza Motorsport (2023) تجربة سباقات حقيقية من الجيل التالي

استضاف متحف Petersen Automotive في لوس أنجلوس مؤخرًا حدثًا تمهيديًا للعبة المرتقبة Forza Motorsport (2023). تعد هذه الدفعة التالية من امتياز Forza بتقديم تجربة سباق محاكاة حقيقية من الجيل التالي لمشغلات Xbox وWindows PC.

على عكس سابقتها، Forza Motorsport 7، التي تم إصدارها قبل ست سنوات، عادت Forza Motorsport (2023) إلى لوحة الرسم لتقييم جذورها ومراقبة الاتجاهات في الألعاب الحديثة. كان الهدف هو خلق رؤية متماسكة من شأنها أن تجذب اللاعبين والمتسابقين وعشاق السيارات على حدٍ سواء.

تحتوي اللعبة على أكثر من 500 سيارة عند الإطلاق، ولكن التركيز ينصب على السماح للاعبين بالوقوع في حب عدد قليل من السيارات المختارة. يريد المطورون من اللاعبين إتقان هذه السيارات، وترقيتها بعناية لكل مسار أو حدث، وتقدير تجربة القيادة حقًا.

أحد الجوانب الرئيسية في Forza Motorsport (2023) هو حملة اللاعب الفردي المعاد تصميمها والتي تسمى Builder's Cup. تقدم هذه الحملة مجموعة متنوعة من الأحداث ذات الطابع الخاص حيث يمكن للاعبين التقدم من خلال التعرف على خصوصيات وعموميات السيارة التي اختاروها، وتكوين الإعدادات والصعوبة، والتنافس ضد الذكاء الاصطناعي المحسن، وترقية سيارتهم أو ضبطها.

خلال حدث المعاينة، أتيحت للاعبين الفرصة لتجربة سيارات مختلفة ورؤية كيف تتمتع كل مركبة بمستوى سيارة مميز خاص بها. كلما زاد عدد اللاعبين الذين يتسابقون بسيارة معينة، زاد عدد نقاط XP التي حصلوا عليها، مما يسمح لهم برفع مستوى سيارتهم وفتح الترقيات.

تهدف Forza Motorsport (2023) إلى توفير تجربة سباق عميقة وغامرة، حيث يمكن للاعبين التواصل حقًا مع السيارات التي يقودونها. بفضل رسوماتها المذهلة وذكاءها الاصطناعي المحسن والاهتمام بالتفاصيل، من المتوقع أن تكون هذه اللعبة واحدة من أفضل ألعاب السباق على منصة Xbox.

المصادر: متحف بيترسن للسيارات، استوديوهات Turn 10