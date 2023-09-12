تطلق Epic Games تحديث Fortnite 4.01 الذي يضم My Hero Academia

أطلقت Epic Games تحديث Fortnite 4.01، المعروف أيضًا باسم انخفاض المحتوى v26.10. يقدم التحديث ميزات وعناصر جديدة مستوحاة من My Hero Academia. يمكن للاعبين الآن اللعب بشخصيات Shoto Todoroki وEijiro Kiriشيما وMina Ashido. تتوفر هذه الشخصيات في متجر العناصر، ويمكن للاعبين أيضًا استخدام قوى تودوروكي الجليدية باستخدام عنصر جدار الجليد الموجود على الجزيرة.

يسمح عنصر Ice Wall للاعبين باستدعاء الدروع الجليدية لأغراض الدفاع والهجوم. يمكنه حماية اللاعبين وحزبهم من الأذى ويمكن وضعه بشكل استراتيجي لصد الخصوم. سيكون جدار الجليد متاحًا حتى نهاية الموسم، مما يوفر وقتًا كافيًا للاعبين لإتقان قدراته.

بالإضافة إلى جدار تودوروكي الجليدي، يمكن للاعبين أيضًا استخدام قدرة ديكو سماش، والتي يمكنها إطلاق النار على الأعداء عبر الخريطة. يمكن الحصول على Deku's Smash من All Might Supply Drops وسيكون متاحًا حتى تحديث الإصدار 26.20.

سيؤدي إكمال المهام المتعلقة بـ My Hero Academia إلى مكافأة اللاعبين بنقاط الخبرة. ومن خلال إكمال ستة مهام، يمكن للاعبين رفع مستواهم على الفور. تتوفر الآن ثلاثة أزياء للأبطال أثناء التدريب في مدرسة UA High School، بما في ذلك Shoto Todoroki وEijiro Kiriشيما وMina Ashido، في متجر العناصر.

تتضمن الإضافات الأخرى في تحديث الإصدار 26.10 عودة عنصر Pizza Party، الذي يستعيد الصحة والدرع، وتقديم تعزيزات جديدة مثل Reckless SMG Reload. تمت إضافة أنماط المستوى الفائق أيضًا كمكافآت إضافية للاعبين الذين يتقدمون بعد مستوى الموسم 100.

يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات الأخطاء والتحسينات. والجدير بالذكر أن رمز "القوس التعبيري" الجميل قد عاد إلى خزائن المالكين، حيث أصبح إنفاق القضبان من خلال إعادة تدوير Reality Augments يتقدم الآن في المهام، ولم تعد أهداف التقدم في ميدالية الناجين متوقفة.

تعتمد هذه التفاصيل على المحتوى المستخرج من البيانات، والذي يتضمن الأشكال المتوقعة والأساطير وأنماط التحرير الجديدة والإضافات الأخرى للعبة.

المصدر: تحديث Fortnite 4.01 ملاحظات التصحيح | ملاحظات تصحيح التحديث الجديد للعبة Fortnite.