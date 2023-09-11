دونالد موستارد يغادر Epic Games بعد سبع سنوات من توليه منصب المدير الإبداعي

أعلن دونالد موستارد، المدير الإبداعي لشركة Epic Games، عن رحيله عن الشركة بعد فترة عمل دامت سبع سنوات. كان لـ Mustard دورًا أساسيًا في تشكيل قصة وتطور لعبة Fortnite، لعبة الفيديو الشهيرة على الإنترنت.

خلال الفترة التي قضاها في Epic Games، قاد Mustard تطوير قصة Fortnite المترامية الأطراف، والتي تكشفت خلال المواسم الحية منذ إطلاق اللعبة في عام 2017. ووصف جزيرة اللعبة بأنها الشخصية الرئيسية، مع حدوث تغييرات كبيرة من خلال أحداث مثل الثقوب السوداء وضربات النيزك. وإدخال عمليات الانتقال بين الشخصيات من الخصائص الرئيسية.

أصبحت Fortnite معروفة بتعاونها مع العديد من الامتيازات، بما في ذلك Transformers وStranger Things وStar Wars وDragon Ball Z. جلبت عمليات الانتقال هذه شخصيات ومواقع من هذه الخصائص إلى اللعبة، مما زاد من جاذبيتها وشعبيتها.

بعد أن أمضى ما يقرب من 25 عامًا في صناعة الألعاب، تحدث موستارد عن إنجازاته ومساهماته في Fortnite. وأعرب عن اعتزازه بدوره في ابتكار وتشكيل اللعبة التي أصبحت ظاهرة عالمية.

انضم Mustard إلى Epic Games بعد الاستحواذ على ChAIR Entertainment Group. لقد عمل سابقًا على عناوين مثل Undertow وShadow Complex لأجهزة Xbox 360، بالإضافة إلى ثلاثية Infinity Blade لأجهزة iOS. ولم يكشف عن خططه المهنية المستقبلية لكنه ذكر سعادته لقضاء بعض الوقت مع زوجته وعائلته.

أعرب تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، عن امتنانه لـ Mustard لمساهماته وإنجازاته الرائعة. وصف مارك رين، نائب رئيس Epic Games، أنه لشرف كبير أن نشهد ازدهار مسيرة Mustard المهنية وأن نكون صديقه.

واختتم Mustard إعلانه بالتعبير عن حرصه على مواصلة لعب Fortnite جنبًا إلى جنب مع المجتمع. وأكد للاعبين أن فرق التطوير تعمل على مشاريع مثيرة ورائدة لمستقبل اللعبة.

مصادر:

– دونالد ماسترد على تويتر

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