نقدم لكم بطاقة Xbox Mastercard: اكسب نقاطًا مقابل تجربة الألعاب الخاصة بك

كشفت Microsoft النقاب عن أحدث عروضها للاعبين: Xbox Mastercard. تسمح بطاقة الائتمان الجديدة هذه لأعضاء البطاقة بكسب النقاط على مشترياتهم، والتي يمكن استبدالها بالألعاب والوظائف الإضافية في متجر Microsoft. ستكون البطاقة متاحة في البداية حصريًا لأعضاء برنامج Xbox Insider في الولايات المتحدة، بدءًا من 21 سبتمبر، قبل أن تصبح في متناول جميع مستخدمي Xbox المقيمين في الولايات المتحدة العام المقبل.

تعد بطاقة Xbox Mastercard نتيجة للشراكة بين Microsoft وBarclays. وكما هو متوقع، تهدف البطاقة إلى تحفيز المستخدمين على شراء محتوى Xbox. مقابل كل دولار يتم إنفاقه على المشتريات اليومية، سيحصل حاملي البطاقات على نقطة مكافأة واحدة. ومع ذلك، يزيد معدل نقاط المكافأة إلى خمس نقاط لكل دولار يتم إنفاقه في متجر Microsoft. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الشراء التي تتم من خلال خدمات البث وتناول الطعام المختارة، مثل Netflix وDoorDash وGrubhub، ستكسب ثلاث نقاط لكل دولار.

يتم تقييم كل نقطة مكافأة ببنس واحد عند استبدالها بألعاب Xbox والوظائف الإضافية. وهذا يعني أنك إذا أنفقت 1,000 دولار على عمليات الشراء القياسية باستخدام البطاقة، فسوف تكسب ما يعادل 10 دولارات من النقاط لاستخدامها في الألعاب الجديدة. ستكون البطاقة متاحة بخمسة تصميمات مختلفة، ويمكن للمستخدمين تخصيصها باستخدام علامة Xbox Gamertag الخاصة بهم.

فيما يتعلق بالوظائف، تدعم بطاقة Xbox Mastercard عمليات الدفع بدون تلامس والمحافظ الرقمية. سيتمكن حاملو البطاقات أيضًا من الوصول إلى درجة ائتمان FICO الخاصة بهم مجانًا. يمكن أن يتراوح معدل النسبة السنوية للبطاقة (APR) من 20.99% إلى 31.99%، اعتمادًا على نتائج فحص الائتمان.

لإغراء المستخدمين بالتسجيل واستخدام البطاقة، تقدم Microsoft بعض الامتيازات الإضافية. سيحصل حاملو البطاقات على مكافأة قدرها 5,000 نقطة بطاقة (أي ما يعادل 50 دولارًا) بعد إجراء عملية الشراء الأولى. علاوة على ذلك، سيستمتع الأعضاء باشتراك Xbox Game Pass Ultimate لمدة ثلاثة أشهر مجانًا بعد استخدام بطاقة Mastercard لأول مرة. يمكن أيضًا نقل هذا الاشتراك إلى صديق إذا كان حامل البطاقة مشتركًا بالفعل.

بشكل عام، تهدف بطاقة Xbox Mastercard إلى تعزيز تجربة الألعاب لمستخدمي Xbox من خلال مكافأتهم على مشترياتهم. بفضل نظام نقاط المكافأة الجذاب والمكافآت الحصرية، من المؤكد أن بطاقة الائتمان هذه ستجذب عشاق الألعاب.

مصادر:

- مايكروسوفت

- باركليز