WWOO-LD بوسطن تصبح أول مذيعة تلفزيونية عبر الإنترنت 5G في الولايات المتحدة

من المقرر أن تدخل WWOO-LD Boston التاريخ كأول مذيع أمريكي يقدم بثًا تلفزيونيًا عبر الهواء (OTA) بتقنية 5G. تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص تجريبي لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية وتخطط لبدء بث 5G يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الفيديو والبيانات على الأجهزة المحمولة مما يخلق بيئة مثالية لاختبار وبناء بث 5G. ينسب WWOO-LD الفضل إلى جهود "SuperFrank" Copsidas، مؤسس جمعية مذيعي التلفزيون منخفض الطاقة وشبكة XGen، لجعل هذا الإنجاز ممكنًا.

بينما لا يزال قيد الاختبار، فإن بث WWOO-LD على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع 7G سيمهد الطريق لقاطعي الأسلاك في المستقبل للاستمتاع بمزايا هذه الخدمة. ومن خلال استخدام "نموذج واحد إلى متعدد"، يهدف بث 5G إلى تقليل الازدحام والاختناقات المرورية الناجمة عن نموذج واحد إلى واحد المستخدم لإرسال البيانات والفيديو إلى الأجهزة المتصلة.

إحدى مزايا البث 5G هي قدرته على العمل بأبراج أقل وطاقة أقل مقارنة بالبث التقليدي كامل الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي تدخل أثناء الاختبار. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع محطات البث في الولايات المتحدة تستخدم محطات منخفضة الطاقة.

يسلط بريستون بادن، الرئيس التنفيذي الاستراتيجي لجمعية مذيعي التلفزيون منخفض الطاقة، الضوء على قيمة بث الجيل الخامس في سيناريوهات مختلفة. فهو لا يمكنه فقط معالجة الإحباطات التي تحدث عند محاولة مشاهدة مباراة على الهاتف في ملعب مزدحم، ولكنه يفتح أيضًا إمكانيات التعلم عن بعد، والفيديو المشفر عالي الدقة للمستجيبين الأوائل، وربط المناطق التي تفتقر إلى الوصول إلى الإنترنت.

تمثل هذه الخطوة التي اتخذتها WWOO-LD Boston علامة فارقة مهمة في تطور البث في الولايات المتحدة وتمهد الطريق لدمج تقنية 5G في المشهد الإعلامي.

المصدر: Cord Cutters News، جمعية مذيعي التلفزيون منخفض الطاقة