تم الإعلان عن تاريخ إصدار Football Manager 2024

كشفت شركة Sega أن لعبة Football Manager 2024 ستصدر في السادس من نوفمبر. ستكون اللعبة متاحة على منصات مختلفة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وNintendo Switch وPlayStation 6 وXbox Series X/S والهواتف الذكية. ستكون هذه هي الدفعة العشرين في سلسلة Football Manager وستكون أول لعبة في السلسلة يتم إطلاقها في اليابان.

إحدى الميزات المهمة لـ FM24 هي توفرها على Xbox Game Pass عند الإطلاق لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox Series X/S. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الوصول إلى Football Manager 2024 Mobile من خلال Netflix، بعد تضمين FM23 Touch على Apple Arcade.

أعرب فريق Sports Interactive، فريق التطوير الذي يقف وراء اللعبة، عن سعادته بإصدار اللعبة في اليابان وتقديم دعم اللغة اليابانية. وهذا، إلى جانب دمج اللعبة في Netflix، التي تتمتع بقاعدة واسعة من المشتركين تضم أكثر من 230 مليون شخص حول العالم، يمثل فرصة كبيرة لمجتمع لاعبي Football Manager للنمو بشكل أكبر.

الطلبات المسبقة للعبة Football Manager 2024 مفتوحة حاليًا، وتقدم خصمًا بنسبة 10 بالمائة حتى يوم الإطلاق الرسمي. يمنح الطلب المسبق أيضًا إمكانية الوصول إلى فترة وصول مبكر للاعبي أجهزة الكمبيوتر/أجهزة Mac قبل أسبوعين تقريبًا من إصدار اللعبة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون Football Manager 2024 هو الإصدار الأخير قبل إجراء عملية إصلاح شاملة في العام المقبل باستخدام FM25. في مقابلة مع Eurogamer، أعرب مايلز جاكوبسون، رئيس Sports Interactive، عن خيبة أمله الشخصية من الإدخال السابق في السلسلة، على الرغم من شعبيته الهائلة.

مصادر:

- Eurogamer

- سيجا

التعاريف:

– Xbox Game Pass: خدمة اشتراك تقدمها Microsoft توفر الوصول إلى مكتبة الألعاب مقابل رسوم شهرية.

- الوصول المبكر: فترة تسبق الإصدار الرسمي للعبة، حيث يمكن للاعبين الوصول إلى اللعبة وتشغيلها بينما لا تزال قيد التطوير أو الاختبار.