لعبة Football Manager 2024 Mobile قادمة إلى ألعاب Netflix في نوفمبر

سيتم إطلاق Football Manager، سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة من SEGA، لأول مرة على الأجهزة المحمولة على Netflix Games في نوفمبر 2023. تم الترحيب بالإصدار القادم، الذي يحمل عنوان "Football Manager 2024 Mobile"، باعتباره الإصدار الأكثر اكتمالًا حتى الآن ويسمح للاعبين بتجميع فريق من لاعبي كرة القدم من مختلف البطولات.

سيتم إصدار اللعبة في وقت واحد على الهاتف المحمول جنبًا إلى جنب مع الإصدارات المعبأة والرقمية لوحدات التحكم الرئيسية ومنصات الكمبيوتر الشخصي مثل Steam وEpic Games وXbox Game Pass. يمكن نقل التقدم السابق من إصدار 2023 من Football Manager إلى الإصدار الجديد، ولكن سيكون اشتراك Netflix مطلوبًا للعب.

ومن الجدير بالذكر أن Football Manager 2024 Mobile، مثل جميع الألعاب الأخرى على Netflix (التي يبلغ مجموعها 74 عنوانًا)، لن تحتوي على أي إعلانات أو معاملات دقيقة. في منشور مدونة رسمي، سلطت Netflix الضوء على انتشارها العالمي وقاعدة العضوية كأسباب لنقل اللعبة إلى نظامها الأساسي، مما يسمح لعدد أكبر من اللاعبين بالوصول إلى اللعبة أكثر من أي وقت مضى.

لتنزيل Football Manager 2024 Mobile، يمكن للاعبين الحاليين الذين لديهم عضوية Netflix العثور على اللعبة وتثبيتها من خلال تطبيق Netflix للجوال عند إصدارها. سيكون موجودًا في صف الألعاب المخصص على هواتف Apple وعلامة تبويب الألعاب المنفصلة على أجهزة Android. ومع ذلك، لن تكون اللعبة متاحة من خلال تطبيق Netflix على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التلفزيون ووحدات تحكم الألعاب.

يمثل هذا التعاون بين SEGA وNetflix لعبتهما الثانية معًا، بعد إصدار Sonic Prime Dash في وقت سابق من هذا العام. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول إصدار Netflix من Football Manager في أواخر أكتوبر.

مع اقتراب تاريخ الإصدار، يمكن للاعبين ومحبي Football Manager توقع تجربة الهاتف المحمول الجديدة على ألعاب Netflix، مما يوسع نطاق لعبة محاكاة إدارة كرة القدم الشهيرة إلى جمهور أوسع.

مصادر:

– منشور مدونة ألعاب Netflix

- سيجا