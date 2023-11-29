تتيح ألياف الهيدروجيل المرنة التحكم البصري للأعصاب لتخفيف الألم لدى الفئران

قام باحثون من الولايات المتحدة بتطوير ألياف بصرية ناعمة قابلة للزرع مصنوعة من الهيدروجيل، مما أحدث ثورة في دراسات علم البصريات الوراثي. ويمكن استخدام هذه الألياف المرنة لدراسة آلام الأعصاب واضطرابات الأعصاب الطرفية في النماذج الحيوانية، مما يساعد في تطوير علاجات جديدة.

يؤثر ألم الأعصاب المحيطية على الأفراد عند تلف الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي. بالإضافة إلى الألم الجسدي، يمكن أن تشمل الأعراض الوخز والخدر في الأطراف المصابة. تشير التقديرات إلى أن 2.4% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع شكل من أشكال الاعتلال العصبي المحيطي.

علم البصريات الوراثي هو تقنية يتم فيها تعديل الأعصاب، خاصة في النماذج الحيوانية، وراثيا للاستجابة للضوء. ومن خلال التلاعب بالأعصاب باستخدام الضوء، يمكن للباحثين الحصول على فهم أفضل لكيفية عملها وتفاعلها مع البيئة المحيطة بها. تم استخدام علم البصريات الوراثي لدراسة اضطرابات الدماغ المختلفة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على المزاج، والنوم، والإدمان، ومرض باركنسون. وقد ساعد أيضًا في تطوير علاجات مستهدفة لهذه الحالات.

ومع ذلك، اقتصرت دراسات علم البصريات الوراثي في ​​المقام الأول على الدماغ بسبب نقص مستقبلات الألم ومحدودية حركة الأنسجة. تشهد الأعصاب المحيطية حركة مستمرة من العضلات والأنسجة المحيطة، مما يجعل عمليات زرع الجينات الضوئية التقليدية غير عملية ومحفوفة بالمخاطر.

ولمعالجة هذه المشكلة، طور الباحثون أليافًا ناعمة وقابلة للتمدد وشفافة مصنوعة من الهيدروجيل. تتكون هذه الألياف من بوليمرات متوافقة حيويًا وماء، مما يخلق مادة تشبه الهلام مع بلورات بوليمر نانوية الحجم. ومن خلال زرع هذه الألياف في الفئران المعدلة وراثيا للاستجابة للضوء الأزرق والأصفر، وجد الباحثون أن الفئران عانت من ألم أقل بكثير عند تعرضها لضوء الليزر الأصفر من خلال الألياف.

ظلت الألياف المرنة سليمة ووظيفية حتى بعد شهرين من الحركة المستمرة، متغلبة على القيود المفروضة على عمليات زرع الجينات الضوئية الصلبة. يسمح هذا الاختراق بإجراء دراسات أكثر دقة لاضطرابات الأعصاب الطرفية في ظل ظروف طبيعية ديناميكية.

إن تقنية الألياف التي طورها الباحثون لا تمكن من دراسة أمراض الأعصاب الطرفية فحسب، بل تُظهر أيضًا إمكانية استخدامها في الأعضاء المتنقلة مثل القلب والجهاز الهضمي.

المصدر: طرق الطبيعة