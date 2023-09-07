الاتجاهات في دراجات الطريق التي لا ينبغي أن تكون موجودة

في عالم تصنيع الدراجات على الطرق، هناك عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة للمستهلكين. ومع ذلك، ليست كل دراجات الطريق تلبي احتياجات الدراجين. فيما يلي خمسة اتجاهات تقنية في دراجات الطرق والتي أعتقد أنها ببساطة لا ينبغي أن تكون موجودة.

أحد الاتجاهات التي أجدها مثيرة للقلق هو استخدام توقف التوجيه. توقفات التوجيه هي ميزات ميكانيكية موجودة داخل أنبوب رأس الدراجة والتي تمنع المقاود من الدوران بشكل مفرط. الفكرة وراء توقف التوجيه هي حماية خطوط الفرامل ومنع المقاود من التأرجح في الأنبوب العلوي. ومع ذلك، فقد شهدت حالات تم فيها تدوير المقاود بقوة لدرجة أن مصدات التوجيه تمزق الإطار بالفعل، مما تسبب في تلفه. على الرغم من أن هذا قد لا يحدث أثناء القيادة العادية، إلا أنه يمكن أن تحدث حوادث عندما تصطدم الرياح بالعجلة الأمامية أو عند نقل الدراجة. ولحسن الحظ، بدأت بعض الشركات المصنعة للدراجات في إزالة توقفات التوجيه من تصميماتها، حيث يمكن لمقصورات القيادة المدمجة وطرق توجيه الكابلات المحسنة أن تمنع تلف خطوط الفرامل.

الاتجاه الآخر الذي أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون موجودًا هو إنتاج دراجات رخيصة للغاية. في حين أن هذه الدراجات قد تخدم غرضًا لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة، فأنا أرى أنه من الأفضل استثمار نفس المبلغ من المال في دراجة مستعملة. إن شراء دراجة مستعملة لا يسمح لك فقط بالحصول على دراجة ذات جودة أعلى وتكلف أكثر في الأصل، ولكنه يقلل أيضًا من النفايات وأكثر صداقة للبيئة. غالبًا ما تكون هذه الدراجات الرخيصة سيئة الصنع وتستخدم مكونات منخفضة الجودة، مما يؤدي إلى دراجة يمكن التخلص منها ولا تدوم طويلاً.

على الطرف الآخر من الطيف، هناك اتجاه للدراجات التي تكلف أكثر من مجموع قيمة أجزائها. وهذا يسلط الضوء على مشكلة في الصناعة حيث ارتفعت أسعار الدراجات المتطورة بشكل كبير مقارنة بالمكونات الأخرى. على سبيل المثال، يبلغ سعر التجزئة لـ Cannondale LAB71 SuperSix Evo 12,500 جنيه إسترليني، ولكن من الممكن بناء دراجة مكافئة مقابل 11,000 جنيه إسترليني عن طريق توفير قطع الغيار بأسعار أفضل. هذا الاتجاه المتمثل في المبالغة في أسعار الدراجات مقارنة بمكوناتها أمر مثير للقلق ويشير إلى وجود انفصال بين القيمة الفعلية للدراجة وتكلفتها.

في الختام، فإن هذه الاتجاهات في دراجات الطرق، بما في ذلك استخدام توقف التوجيه، وإنتاج دراجات رخيصة للغاية، والدراجات ذات الأسعار المبالغ فيها بالنسبة لمكوناتها، كلها جوانب أعتقد أنه لا ينبغي وجودها. يجب على مصنعي الدراجات مراعاة السلامة وطول العمر والقيمة مقابل المال عند تصميم منتجاتهم وتسعيرها.

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