يُنتج المجهر الجديد في ALBA أبحاثًا منشورة في ستة أشهر فقط

قام مركز الفحص المجهري الإلكتروني المشترك في ألبا مؤخرًا بنشر أول ورقة بحثية له في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، بعد ستة أشهر فقط من افتتاحه. وعرضت الورقة البيانات والصور التي تم الحصول عليها باستخدام المجهر EM02-METCAM، وهو الأول من نوعه في إسبانيا. إن EM02-METCAM عبارة عن مجهر إلكتروني مسح أحادي اللون ومزدوج ومصحح للانحراف يسمح بفحص الدقة الذرية للهياكل البلورية والتكوينات الإلكترونية للمواد.

يتوق الباحثون إلى استخدام المجهر لتحقيق فهم أعمق للظواهر الكيميائية والفيزيائية ولهندسة مواد جديدة ذات خصائص فريدة. لقد أثبت مجهر METCAM بالفعل قدراته، حيث حقق دقة مكانية أقل من 50 بيكومتر (pm) عند تشغيله عند 300 كيلو إلكترون فولت (keV) ودقة أقل من 100 ميكرومتر عند 60 كيلو إلكترون فولت. كانت دقة الطاقة التي تم تحقيقها عند 60 كيلو فولت باستخدام جهاز أحادي اللون 13.6 إلكترون فولت (eV).

ركزت الدراسة الأولى التي أجريت باستخدام مجهر METCAM على دراسة عائلة المحفزات المستخدمة في الأنواع الجديدة من البطاريات. وقد مكّن المجهر الباحثين من فهم التكوين الهندسي والتركيب والبنية الإلكترونية لهذه المحفزات بشكل أفضل، مما سلط الضوء على آليات التحفيز في بطاريات الليثيوم والكبريت.

أتاحت بيانات الدقة الذرية المكتسبة والتحليل الطيفي لفقد طاقة الإلكترون المقدم من مجهر METCAM للباحثين وصف اعتماد محفزات الإسبنيل على التكوين الهندسي في عملية تفاعل اختزال الكبريت. تعمل هذه المعرفة كأساس للتطوير العقلاني للمحفزات المحسنة والبطاريات ذات الأداء الأفضل.

لقد تجاوز نجاح مجهر METCAM توقعات الباحثين المشاركين. إن تعدد استخداماته في التصوير والتحليل الطيفي يمكّن العلماء من اكتساب رؤى عميقة حول المواد.

إن التعاون بين مرافق البحث، بما في ذلك المعهد الكاتالوني لعلوم النانو وتكنولوجيا النانو، وALBA Synchrotron، والمجلس الوطني الإسباني للبحوث، ومعهد علوم المواد في برشلونة، وجامعة برشلونة المستقلة، جعل الحصول على EM02-METCAM ممكنًا. شارك في تمويل المشروع الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية بدعم من وزارة البحوث والجامعات في حكومة كاتالونيا.

وبشكل عام، فإن JEMCA ومجاهرها المتطورة، بما في ذلك EM02-METCAM، تحمل وعدًا كبيرًا لتوليد أبحاث قيمة وتعزيز الفهم العلمي في مختلف المجالات.

مصادر:

– مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية

– ICN2/ألبا