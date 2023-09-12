سانتا كروز تكشف عن eMTB خفيف الوزن: The Heckler SL

قامت سانتا كروز بتوسيع تشكيلة دراجاتها الكهربائية بإضافة Heckler SL، وهو eMTB خفيف الوزن مدعوم بمحرك Fazua's Ride 60 وبطارية 430 واط في الساعة. مع نظام خفيف نسبيًا، يتم الحفاظ على وزن الدراجة في نطاق منخفض يبلغ 40 رطلاً. تصميم الإطار أنحف مقارنةً بنموذج Heckler الذي يعمل بكامل طاقته في سانتا كروز، مما يجعل من الواضح أنه eMTB.

تتميز دراجة Heckler SL بعجلات مختلطة، وشوكة 160 مم، وحركة خلفية 150 مم، وتعد بأن تكون دراجة متعددة الاستخدامات وقادرة. تدعي سانتا كروز أنها "رائعة للهروب السريع وتحقيق أقصى استفادة من الرحلة". تتوفر الدراجة بأحجام مختلفة، من S إلى XXL، مما يضمن ملاءمة جيدة للركاب من مختلف الأطوال.

يتميز Heckler SL بإطار من الكربون، مع خيارات للإطارات على مستوى C أو CC. إطارات CC أخف وزنًا بسبب استخدام درجة مختلفة من الكربون. تم دمج شاشة محرك Fazua Ride 60 في الأنبوب العلوي، مما يوفر معلومات حول وضع الركوب ومستوى البطارية. يتم وضع وحدة التحكم في المحرك على الجانب الأيسر من المقود.

من حيث الهندسة، يوفر Heckler SL مجموعة من أرقام الوصول وزوايا الرأس اعتمادًا على حجم وموضع شريحة الوجه في الجزء الخلفي من الصدمة. يختلف طول السلسلة مع كل حجم للحفاظ على التوازن. الدراجة مجهزة بزجاجة مياه كاملة الحجم داخل المثلث الأمامي.

يتوفر Heckler SL في مجموعات بناء مختلفة، بأسعار تتراوح من 7,299 دولارًا إلى 12,999 دولارًا أمريكيًا. تتميز الدراجة بمجموعة إطارات Maxxis DHF / DHR II لتحقيق جر جيد. ومع ذلك، قد يفضل بعض الدراجين إطارًا أكثر صلابة لزيادة الدعم وتقليل فرص حدوث مسطحات.

فيما يتعلق بانطباعات الركوب، توفر Heckler SL تجربة تسلق سلسة وهادئة، خاصة في الأوضاع الحركية المنخفضة. توفر الدراجة قبضة رائعة وثباتًا عند الهبوط، مع الحفاظ على خصائص القفز الجيدة. بالمقارنة مع Levo SL المتخصصة، فإن Heckler SL تتمتع بإحساس أكثر توجهاً إلى المنحدرات.

أحد الجوانب السلبية المحتملة هو وحدة التحكم الحلقية لنظام Ride 60، والتي قد تبدو رخيصة الثمن وتتطلب دفعات متعددة لتبديل الأوضاع. ومع ذلك، توفر الدراجة ثلاثة أوضاع للركوب: Breeze وRiver وRocket، مما يلبي تفضيلات الركوب المختلفة.

باختصار، يعد Heckler SL من Santa Cruz عبارة عن eMTB خفيف الوزن يوفر تنوعًا وأداءً على مجموعة متنوعة من التضاريس. بفضل تصميمه الأنيق، قد لا يكون من الواضح على الفور أنه eMTB. يمكن للراكبين أن يتوقعوا تجربة تسلق قوية، وقوة جر مذهلة وثباتًا عند الهبوط، وإحساسًا بالتوجه نحو المنحدرات.