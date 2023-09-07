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تريك تكشف عن دراجة جبلية جديدة عالية المحور

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
تريك تكشف عن دراجة جبلية جديدة عالية المحور

أصدرت شركة Trek مؤخرًا أحدث إصدار من دراجتها الجبلية الطويلة للسفر، Slash، والتي تتميز بإطار محوري رئيسي مرتفع. يهدف قرار دمج تصميم عالي المحور، مشابه لما هو موجود في دراجة الدورة المنحدرة، إلى تحسين الأداء وكفاءة استخدام الدواسات.

يتوفر Slash بخيارات إطار من الكربون والألمنيوم، مع أحجام عجلات كاملة مقاس 29 بوصة أو عجلات مختلطة. يتميز الإطار بمسافة 170 مم، مع شريحة قلّابة تقدمية لضبط تقدم الصدمة. تختلف هندسة Slash بناءً على الحجم وحجم العجلة، حيث يتراوح نطاقها من 430 ملم إلى 513 ملم.

أحد الميزات البارزة في Slash هو نظام التخزين داخل الإطار Trek's BITS (نظام الأدوات المدمج)، والذي يوفر تخزينًا آمنًا للأدوات وقطع الغيار. يشتمل الإطار الكربوني أيضًا على طبقات حماية إضافية للحماية من ضربات الصخور وأضرار الصدمات.

فيما يتعلق بتصميم التعليق، يستخدم Slash محور الكبح النشط من Trek، جنبًا إلى جنب مع محور رئيسي مرتفع لإنشاء مسار للعجلة الخلفية. يؤدي هذا التصميم إلى قيادة أكثر سلاسة على الأراضي الوعرة وتحسين التوازن أثناء ضغط نظام التعليق. للتخفيف من ارتداد الدواسة، أضافت Trek عجلة خاملة ذات 19 سنًا وبكرة سلسلة سفلية إلى نظام الدفع.

تقدم Trek سبع مجموعات بناء مختلفة لـ Slash، تتراوح ما بين 4,400 دولار إلى 11,500 دولار أمريكي، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الدراجين. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر Slash أيضًا كخيار للإطار فقط.

يمثل Trek Slash الجديد التزام العلامة التجارية بإنشاء دراجة جبلية عالية الأداء وصديقة للدواسة يمكنها التعامل مع أي مسار بسهولة.

مصادر:
- دراجات تريك

By مامفو بريشيا

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