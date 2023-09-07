سيارة BMW M3 CS: إصدار خاص من M3 مع قوة وأداء إضافيين

تعد سيارة BMW M3 CS أحدث العروض المقدمة من قسم الأداء في BMW، وتهدف إلى البناء على نجاح سيارة M3 CS السابقة بمزيد من القوة والأداء. يتبع هذا الإصدار الخاص M3 خطى M5 CS، حيث يعتمد أسلوبًا خفيف الوزن مع عناصر من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) وشاسيه وتوجيه مضبوطين.

تحت غطاء المحرك، تحتوي سيارة M3 CS على محرك بنزين سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر، ينتج قوة مذهلة تبلغ 542 حصانًا - وهي زيادة عن قوة M3 العادية التي تبلغ 503 حصانًا. بفضل نظام الدفع الرباعي xDrive من BMW، يمكن لسيارة M3 CS تحقيق التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 188 ميلاً في الساعة. على الرغم من القوة الإضافية، تدعي BMW أن M3 CS لا يزال بإمكانها تحقيق 28 ميلاً في الغالون على المدى الجيد، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 2 جرامًا لكل كيلومتر.

عندما يتعلق الأمر بديناميكيات القيادة، توفر سيارة M3 CS تجربة مبهجة. بفضل تصميمها العدواني وميزاتها الموجهة نحو الأداء، فإنها تجذب الانتباه على الطريق. التعامل رائع، على الرغم من أن البعض قد يرغب في الشعور بتوجيه أكثر مباشرة. بشكل عام، تحقق سيارة M3 CS التوازن بين كونها سائقًا يوميًا وسيارة ذات أداء مثير.

يعكس التصميم الداخلي لسيارة M3 CS غرضها، حيث تتميز بمقاعد دلوية مع شارات CS المضيئة لمزيد من الذوق. وبينما تحافظ السيارة على المقاعد الخلفية وصندوق الأمتعة الكبير، إلا أنها لا تزال تركز بشكل أساسي على الأداء. تشتمل المعدات القياسية على شاشة معلومات ترفيهية منحنية كبيرة، وستيريو Harmon/Kardon، ومقاعد من الكربون، ونظام تثبيت السرعة.

بسعر 123,250 جنيهًا إسترلينيًا، فإن سيارة BMW M3 CS ليست استثمارًا رخيصًا. ومع ذلك، فإن ديناميكيات القيادة المحسنة والميزات الحصرية تجعل منها إصدارًا خاصًا يرقى إلى مستوى اسمها. مع رفع M5 CS للمستوى العالي، تمكنت M3 CS من تشكيل هويتها الخاصة وتقديم تجربة قيادة تستحق الاحتفال.

مصادر:

– الصورة: بي إم دبليو

– التعاريف: البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) عبارة عن مادة خفيفة الوزن تتكون من ألياف الكربون ومصفوفة راتينج متصلدة بالحرارة. إنه يوفر نسبة عالية من القوة إلى الوزن ويستخدم بشكل شائع في صناعات الطيران والسيارات.