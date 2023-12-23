تقنية الذكاء الاصطناعي المكتشفة حديثًا: فك رموز الصور العقلية من نشاط الدماغ

في مشروع بحثي رائد أجراه فريق من المعاهد الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الكمومية (QST) وجامعة أوساكا في اليابان، نجح العلماء في ترجمة نشاط الدماغ البشري للكشف عن صور ذهنية حية. في حين أن الدراسات السابقة كانت قادرة على إعادة إنشاء فئات محدودة من الصور الذهنية، فقد فتحت تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه القدرة على فك تشفير نطاق أوسع بكثير من الصور من العقل البشري.

وباستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، عُرض على المشاركين ما يقرب من 1,200 صورة مختلفة أثناء تحليل إشارات الدماغ. تم بعد ذلك تدريب تقنية الذكاء الاصطناعي على هذا التعيين، مما يسمح لها بتمثيل الصور التي تم فك تشفيرها بصريًا بناءً على نشاط الدماغ. والمثير للدهشة أن النتائج كانت دقيقة للغاية، حيث حقق الإطار الجديد دقة بنسبة 90.7% في تحديد الصور المرئية، مقارنة بالطرق السابقة بنسبة 64.3% ودقة الصدفة بنسبة 50%.

إن الآثار المترتبة على تقنية فك تشفير الدماغ بالذكاء الاصطناعي هائلة. تعد التطبيقات الطبية أحد المجالات التي يرى فيها الباحثون إمكانات كبيرة. ومن خلال فهم كيفية معالجة الدماغ للصور وتصورها، قد تساهم هذه التكنولوجيا في تطوير أدوات التشخيص وطرق العلاج المحسنة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لتقنية الصور المدعمة بالذكاء الاصطناعي آثار على أجهزة الاتصال ودراسة الأحلام، التي لا تزال يكتنفها الغموض. تستمر تعقيدات العقل البشري في أسر العلماء، وتقدم هذه التكنولوجيا المبتكرة لمحة عن عالم لم يتم استكشافه من قبل.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون موضوعا مثيرا للجدل في المجالات الإبداعية، فإن استخدامه في الطب والبحث العلمي يقدم وعدا لا يمكن إنكاره. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية والعلمية، يمكن للباحثين تطوير أطر وتقنيات لديها القدرة على تطوير مجالات تخصصهم وكشف أسرار علمية جديدة.

مع استمرار تطور وتحسن مجال الذكاء الاصطناعي، فإن احتمالات المزيد من الابتكار في المجال الطبي لا حصر لها. يحمل تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لإحداث ثورة في فهمنا للعقل البشري وتسهيل الاكتشافات الرائدة في البحوث المعرفية والنفسية.