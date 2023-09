First Advantage تستحوذ على Infinite ID من مزود تكنولوجيا القياسات الحيوية

أعلنت شركة First Advantage، وهي شركة تقدم خدمات فحص الخلفية الوظيفية والتحقق منها، عن استحواذها على شركة Infinite ID، مزود تكنولوجيا القياسات الحيوية، مقابل 41 مليون دولار نقدًا. وتهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع شبكة First Advantage وعروض التحقق من الهوية لعملائها في الولايات المتحدة.

شركة Infinite ID، التي يقع مقرها الرئيسي في هيكسفيل، نيويورك، هي شركة تابعة لشركة الاستثمار الخاصة Enlightenment Capital. ومن المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات سنوية تزيد عن 10 ملايين دولار. يقدم مزود تكنولوجيا القياسات الحيوية أدوات تحديد الهوية والمصادقة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع والاستخبارات والأمن القومي وإنفاذ القانون وأمن الحدود والاستجابة للكوارث وإدارة الطوارئ وأمن الشركات.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة First Advantage، سكوت ستابلز، أن برنامج Infinite ID يكمل عروض RightID وخدمات الهوية الرقمية الحالية للشركة. يُنظر إلى هذا الاستحواذ على أنه خطوة مهمة نحو توسيع مجموعة منتجات First Advantage وأعمالها الأساسية.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف شركة First Advantage إلى تعزيز قدراتها في توفير حلول التكنولوجيا البيومترية المتقدمة لمساعدة أصحاب العمل على تقليل المخاطر والحفاظ على الامتثال. توفر المصادقة البيومترية مستوى عالٍ من الأمان باستخدام خصائص جسدية أو سلوكية فريدة، مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه أو مسح قزحية العين للتحقق من هوية الفرد.

المصادر: الميزة الأولى، المعرف اللانهائي

آخر الملاحة