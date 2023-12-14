الرنين في العام الجديد: كيف تؤثر الألعاب النارية على الطيور بطرق غير متوقعة

كشف بحث جديد عن نتائج مفاجئة حول تأثير الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة على الطيور. اكتشف علماء من جامعة أمستردام أن الكميات الكبيرة من الضوضاء والضوء الناتجة عن الألعاب النارية أثناء منتصف الليل تسبب إزعاجًا هائلاً للطيور. يؤدي هذا الاضطراب إلى قيام العديد من أنواع الطيور بالطيران لفترات طويلة بشكل غير معتاد، مما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة وتعريضها للخطر خلال واحدة من أبرد الأوقات في السنة.

ووجدت الدراسة أن الطيور يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعة بعد إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة، مما يؤدي إلى الإرهاق الجسدي وفترة تعافي طويلة. واستخدم الباحثون تكنولوجيا الرادار لملاحظة أن عدد الطيور في الجو خلال هذا الوقت يزيد بنحو 1,000 مرة مقارنة بالليالي الأخرى. ترى الطيور أن الضجيج والضوء غير المتوقعين هو علامة على الخطر، مما يؤدي إلى حالة من الذعر ويدفعها إلى الطيران.

إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة كانت مدة الرحلات الجوية. وقد لوحظ أن الطيور تبقى عاليًا لمدة تصل إلى ساعة، وهي فترة طيران لا يمكن رؤيتها إلا أثناء الهجرة. تضع هذه الرحلة الممتدة ضغطًا كبيرًا على الطيور، لأنها ليست مستعدة من الناحية الفسيولوجية لفترات طويلة من الطيران خلال فصل الشتاء عندما لا تهاجر عادة.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تأخذ الرحلات الجوية الطيور إلى مناطق غير مألوفة حيث لم تتغذى من قبل. يؤدي هذا إلى تفاقم فقدان الطاقة الناجم عن الألعاب النارية، حيث تستغرق الحيوانات وقتًا أطول للعثور على الطعام في مناطق غير مألوفة. وكثيرًا ما يتم دفع أنواع الطيور الأكبر حجمًا، مثل الإوز، بعيدًا عن موطنها الأصلي، مما يؤثر على قدرتها على العثور على مصادر غذائية كافية.

إن الآثار السلبية للألعاب النارية على الطيور، والتي تم تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة، هي تذكير صارخ بالتأثير الأوسع الذي يمكن أن تحدثه الأنشطة البشرية على الحياة البرية. ويوصي الباحثون صناع القرار بتقييد استخدام الألعاب النارية في المناطق المركزية، مما يقلل من المعاناة واسعة النطاق التي تسببها الطيور. ومن خلال رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا، يمكننا حماية الموائل الطبيعية للطيور والحفاظ عليها خلال أوقات الاحتفال.