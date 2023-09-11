استحوذت شركة Rauva البرتغالية للتكنولوجيا المالية على البنك الرقمي Banco Empresas Montepio مقابل 30 مليون يورو

أعلن تطبيق Rauva، وهو تطبيق برتغالي فائق التقنية، عن استحواذه على البنك الرقمي Banco Empresas Montepio مقابل 30 مليون يورو تقريبًا. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى وضع Rauva في مكانة تسمح لها بالنمو على المدى الطويل وتمكين تطوير منتجات مالية جديدة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال.

ويهدف تطبيق Rauva، الذي يقدم بالفعل الحسابات الرقمية والمدفوعات وإصدار البطاقات وإدارة نفقات الأعمال والخدمات المحاسبية، إلى توسيع عروضه لتشمل حلول ائتمانية جديدة ومنتجات أخرى. ويُنظر إلى الاستحواذ على Banco Empresas Montepio، وهو بنك مرخص بالكامل، على أنه علامة فارقة هامة لطموح Rauva في أن يصبح حلاً مصرفيًا شاملاً.

تأسست شركة Rauva في عام 2022 على يد جون فاث وسام مزراحي، وسرعان ما قامت بتوسيع فريقها إلى ما يقرب من 30 موظفًا. تم اختيار الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من قبل البنك المركزي البرتغالي، Banco de Portugal، للمشاركة في برنامج FinLab الخاص به وتم الاعتراف بها كأحد أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أعرب جون فاث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Rauva، عن سعادته بهذا الاستحواذ، مسلطًا الضوء على الفوائد طويلة المدى التي تجلبها. وذكر أن عملية الاستحواذ لا توفر الوقت فحسب، بل تعزز أيضًا الكفاءة وقابلية التوسع. وأكد فتح التزام شركة Rauva بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، حيث تسعى الشركة جاهدة لتصبح واحدة من أولى شركات اليونيكورن في البرتغال.

ويشهد المشهد المصرفي الرقمي في البرتغال نموًا كبيرًا، حيث يستخدم ما يقرب من 1.5 مليون شخص بالفعل البنوك الجديدة. وهذا يجعل البرتغال رابع أكبر سوق للبنوك الجديدة في أوروبا، حيث تشير التوقعات إلى أن ما يقرب من ثلث سكان البرتغال سيكون لديهم حساب في البنوك الجديدة بحلول عام 2027.

يتبع استحواذ Rauva على Banco Empresas Montepio اتجاهًا لتوسيع شركات التكنولوجيا المالية من خلال عمليات الاستحواذ. استحوذ بنك بابارا التركي الجديد مؤخرًا على شركة Rebellion الإسبانية، مما عزز وجودها في أوروبا القارية وحقق تقييمًا بقيمة مليار دولار. تعتزم Papara الاستمرار في متابعة عمليات الاستحواذ باعتبارها استراتيجيتها الأساسية للتوسع في جميع أنحاء أوروبا.

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