Apple تقدم فرقة FineWven Apple Watch Band كبديل للجلد

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن مادة قماش جديدة تسمى FineWoven والتي ستحل محل الجلد لكل من حافظات iPhone وأحزمة Apple Watch. قد يكون قرار التخلي عن المنتجات الجلدية قرارًا واعيًا بيئيًا، حيث أن إنتاج الجلود له بصمة كربونية عالية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة رسميًا خلال حدث اليوم، إلى جانب إصدار تشكيلة iPhone 15 ونماذج Apple Watch الجديدة.

تم تأكيد الشائعات السابقة حول قيام شركة Apple بإسقاط حافظات iPhone الجلدية. بدلاً من الجلد، ستستخدم شركة Apple مادة قماش منسوجة لحافظات iPhone 15 القادمة. وقد دعمت التقارير الواردة من مصادر موثوقة مثل UnclePan وDuanRui وMajinBu هذا الادعاء. من المتوقع أن يقدم هذا التصميم المنسوج المصنوع من بديل جلدي بديلاً متميزًا للحافظات الجلدية.

تبتعد شركة Apple أيضًا عن الجلود في أحزمة Apple Watch الخاصة بها. وتماشيًا مع هذا، قامت شركة Hermès، شريك Apple Watch منذ فترة طويلة، بإزالة جميع الإشارات إلى الأساور القابلة للارتداء والمتوافقة من موقعها على الويب. يشير هذا إلى أن التحول بعيدًا عن الجلود قد يكون سريعًا بالنسبة لساعة Apple Watch أيضًا.

تم تسريب صور أولية لأحزمة FineWoven Apple Watch القادمة من قبل مستخدم تويتر المعروف باسم Kosutami، والذي لديه سجل حافل في الحصول على نماذج أولية من منتجات Apple. توفر هذه المعاينات السريعة لمحة عما يمكن أن يتوقعه العملاء من مادة القماش الجديدة.

يعكس قرار شركة Apple باستبدال الجلود بخيار أكثر استدامة التزام الشركة بالمسؤولية البيئية. تم تصميم مادة FineWoven لتوفر للمستخدمين بديلاً أنيقًا وصديقًا للبيئة لحافظات iPhone الجلدية وأحزمة Apple Watch.

مصادر:

- مستخدم تويتر كوسوتامي

– تسريبات وسائل التواصل الاجتماعي من UnclePan وDuanRui وMajinBu

– تقارير مارك جورمان من بلومبرج

– عمليات إزالة موقع شركة هيرميس