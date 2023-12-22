مسبار أينشتاين: استكشاف الكون وكشف أسرار الثقوب السوداء

يمثل الإطلاق المرتقب لمسبار أينشتاين، وهو تلسكوب ثوري يعمل بالأشعة السينية طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، علامة بارزة في استكشاف الفضاء. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة والجهود التعاونية بين الأكاديمية الصينية للعلوم ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومعهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض، يعد المسبار بالكشف عن اكتشافات رائدة حول أسرار كوننا.

الميزة البارزة لمسبار أينشتاين هي أداته العلمية: تلسكوب الأشعة السينية واسع المجال (WXT) وتلسكوب الأشعة السينية للمتابعة (FXT). يستخدم WXT بصريات "عين الكركند" المبتكرة، التي تشبه بنية المسام المربعة المتوازية لجراد البحر. تسمح هذه التقنية الرائدة للمسبار بالتقاط نطاق واسع من ضوء الأشعة السينية، يغطي حوالي 3,600 درجة مربعة من الكرة السماوية في لقطة واحدة فقط. وفي غضون ثلاث دورات حول الأرض مدة كل منها 96 دقيقة، سيكون المسبار قادرًا على تصوير سماء الليل بأكملها تقريبًا، مما يوفر مناظر غير مسبوقة للظواهر الكونية البعيدة.

أحد الأهداف الأساسية لمسبار أينشتاين هو دراسة الثقوب السوداء وموجات الجاذبية. ومن خلال جمع البيانات حول تواتر وطبيعة الثقوب السوداء في الكون، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لآليات تغذيتها والنفاثات النشطة للمادة التي تنتجها. بالإضافة إلى ذلك، سيتحقق المسبار من مصادر موجات الجاذبية، بما في ذلك النجوم التي تتحول إلى مستعرات أعظم والنجوم النيوترونية. كلما تم الكشف عن أحداث ملحوظة، سيرسل مسبار أينشتاين إشارات تنبيه إلى التلسكوبات الأخرى، مما يمكن العلماء من جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول هذه الظواهر العابرة.

ومن المقرر إطلاق مسبار أينشتاين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين، وسيبدأ في مهمة مدتها ثلاث سنوات. إن ملاحظاته عالية الدقة وجهوده الشاملة لجمع البيانات مهيأة لتسليط الضوء على بعض الجوانب الأكثر غموضًا في الكون. وبما أن وكالة الفضاء الأوروبية ستتمكن من الوصول إلى 10% من بيانات المسبار، فإن التعاون الدولي سيلعب دورًا حيويًا في كشف أسرار عالمنا.

في الختام، من المقرر أن يُحدث مسبار أينشتاين ثورة في فهمنا للثقوب السوداء، وموجات الجاذبية، والظواهر الكونية الأخرى. بفضل أحدث التقنيات والجهود التعاونية العالمية، سيبدأ هذا التلسكوب الفضائي حقبة جديدة من الاكتشافات وسيوسع حدود المعرفة الإنسانية حول أسرار الكون.