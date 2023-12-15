الحدود الجديدة للمضادات الحيوية: تعدين الأنواع المنقرضة

إن النهج الثوري لاكتشاف المضادات الحيوية يعيد العلماء إلى العصر الحجري. مع ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات التي تسبب ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم كل عام، يلجأ الباحثون إلى الأنواع المنقرضة بحثًا عن حلول محتملة. يستخدم فريق بقيادة رائد الهندسة الحيوية سيزار دي لا فوينتي، الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات الوراثية من كائنات مثل إنسان نياندرتال، والماموث الصوفي، والكسلان العملاق.

ومن خلال أبحاثهم، حدد العلماء جزيئات بروتينية صغيرة تتمتع بقدرات مكافحة البكتيريا التي يمكن أن تلهم أدوية جديدة لمكافحة العدوى لدى البشر. لا يقدم هذا العمل الرائد حلولاً محتملة للمشكلة الملحة المتمثلة في مقاومة مضادات الميكروبات فحسب، بل يوسع أيضًا طريقة التعامل مع اكتشاف الأدوية.

ومن خلال تحليل الحمض النووي من الأنواع المنقرضة منذ فترة طويلة، اكتشف الباحثون تسلسلات وأنواع جديدة من الجزيئات التي لم يتم العثور عليها من قبل في الكائنات الحية. تمثل هذه الجزيئات فرصة فريدة لاستهداف مسببات الأمراض المسببة للمشاكل اليوم، حيث لم تواجهها البكتيريا من قبل.

ورغم أن هذا النهج قد يبدو غير تقليدي، إلا أن الخبراء يتفقون على أن هناك حاجة ماسة إلى وجهات نظر جديدة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. ويعتقد مايكل ماهان، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، أن اتباع نهج متعدد الأبعاد أمر ضروري لحل أزمة المضادات الحيوية. إذا كان النظر إلى الماضي يمكن أن يوفر حلولاً محتملة للمستقبل، فإن ماهان يدعمه بالكامل.

تقليديا، يتم استخلاص المضادات الحيوية من البكتيريا والفطريات الموجودة في التربة. ومع ذلك، فإن الإفراط في استخدام هذه الأدوية أدى إلى زيادة المقاومة. يستكشف العلماء الآن خيارات بديلة، بما في ذلك العاثيات (الفيروسات التي تأكل البكتيريا) والببتيدات المضادة للميكروبات (AMPs) التي تنتجها الكائنات الحية المختلفة. تمتلك AMPs مجموعة واسعة من الخصائص المضادة للميكروبات وتعطل الأغشية البكتيرية في مواقع متعددة، مما يجعل مقاومة الأدوية أقل احتمالا.

في حين أن هناك حاليًا عددًا قليلاً من المضادات الحيوية القائمة على الببتيد في الاستخدام السريري، مثل الكوليستين، المصنوع من AMPs المستندة إلى البكتيريا، فإن البحث عن AMPs الجديدة مستمر. ومن المثير للدهشة أنه تم العثور على AMPs الواعدة في مصادر غير متوقعة، مثل إبر الصنوبر ودم تنين كومودو.

وكان استخدام الأساليب الحسابية جزءا لا يتجزأ من هذا البحث. من خلال تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعرف على النشاط المضاد للميكروبات المحتمل في المواقع المجزأة من البروتينات البشرية، تمكن العلماء من تحديد نظيراتها القديمة ذات الخصائص العلاجية المحتملة.

بينما يأخذ البحث عن مضادات حيوية جديدة العلماء في رحلة استكشافية عبر الزمن، تنتظرنا إمكانية اكتشافات رائدة وتطوير أدوية مبتكرة. لقد فتح اندماج الحمض النووي القديم مع التكنولوجيا الحديثة حدودًا جديدة في مكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، مما يوفر الأمل في مستقبل أكثر صحة.