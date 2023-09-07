يعود Dave Mac إلى Fife Radio Roots على K107

من المقرر أن يعود ديف ماك، وهو مقدم برامج إذاعية ومستشار إذاعي معروف، إلى جذوره عندما ينضم إلى K107 في برنامج جديد خلال أيام الأسبوع. بعد أن بدأ حياته المهنية مع Kingdom FM في عام 2002، استمر ديف في العمل في محطات إذاعية مختلفة في جميع أنحاء اسكتلندا وخارجها، سواء على الهواء أو في مناصب إدارية. وفي الآونة الأخيرة، كان يساعد محطات الراديو على النمو كمستشار إذاعي.

أعرب ديف عن حماسه لهذه الفرصة قائلاً: "تواصل معي فريق K107 بشأن القيام ببرنامج نهاري في المحطة وتقديم المساعدة خلف الكواليس. لقد تأثرت بشكل لا يصدق بالعمل الذي يقومون به والمبادرات المحلية التي يقودونها. هذا هو بالضبط ما تدور حوله الإذاعة المجتمعية الرائعة.

إن العودة إلى المحطة التي بدأ فيها حياته المهنية لأول مرة لها أهمية خاصة بالنسبة لديف. وقال: “تحظى المنطقة بمكانة خاصة بالنسبة لي أيضًا، حيث بدأت مسيرتي الإذاعية في فايف وقضيت العديد من الأوقات والذكريات الرائعة هنا. من الرائع أن أعود.”

سيبدأ عرض ديف يوم الاثنين 11 سبتمبر الساعة 3:00 مساءً. أعربت K107، وهي محطة إذاعية مجتمعية في فايف، عن سعادتها بإضافة ديف إلى فريقهم. لقد سلطوا الضوء على تجربته سواء على الهواء أو في الخلفية ويعتقدون أن وجوده سيكون بمثابة رصيد كبير للمحطة. إنهم واثقون من أن عرض ديف سيكون خيارًا شائعًا للجمهور والجهات الراعية على حدٍ سواء.

المصدر: لا شيء