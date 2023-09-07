سوبارو تجري محادثات للعودة إلى سباقات WRC

تجري سوبارو، بطلة الصانعين ثلاث مرات في بطولة العالم للراليات (WRC)، مناقشات مبكرة للعودة إلى المستوى الأعلى في الرياضة. غادرت العلامة التجارية WRC في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية لكنها استمرت في المشاركة في الرالي من خلال برنامج Subaru Motorsports USA في جمعية الرالي الأمريكية. قام الفريق مؤخرًا بتطوير سيارة رالي WRX جديدة.

كشف بن سليم، رئيس لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أن المحادثات لجذب سوبارو للعودة إلى بطولة العالم للراليات تمت بمساعدة رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا، وهو من أشد المؤيدين للبطولة. وتمتلك تويوتا بالفعل حصة في سوبارو، وقد أعرب تويودا عن دعمه لهذه المبادرة. وأعرب سليم عن تفاؤله بشأن العودة المحتملة لسوبارو، مشيرًا إلى أن وجود المزيد من الشركات المصنعة في WRC سيكون مفيدًا.

يبحث WRC بشكل حثيث عن علامات تجارية جديدة للانضمام إلى البطولة، مع الهدف المثالي وهو أربعة مصنعين جدد. في الوقت الحالي، فقط تويوتا وهيونداي لديها إدخالات كاملة مدعومة من قبل الشركة المصنعة، في حين يتم تمثيل فورد من خلال شريكها منذ فترة طويلة M-Sport. إذا تقدمت المناقشات مع سوبارو، فإن التغيير التنظيمي المتوقع في عام 2027 سيوفر أفضل فرصة لسوبارو للانضمام مرة أخرى إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

أحد التحديات التي يتعين على سوبارو التغلب عليها هو المحرك، حيث لا يوجد لديهم حاليًا وحدة طاقة تتوافق مع لوائح WRC. ومع ذلك، اقترح سليم أن تويوتا يمكن أن تساعد في هذا الصدد. وأبدى إشارات إيجابية من رئيس شركة تويوتا في إقناع سوبارو بالعودة إلى WRC وتوفير المحرك المطلوب.

مصادر:

- المقال: موتورسبورت.كوم

- الصورة: فريق سوبارو العالمي للراليات