تطور iPhone: نظرة إلى الوراء على النماذج المميزة

مع اقتراب إطلاق مجموعة iPhone 15، دعونا نتوقف لحظة للتفكير في تطور الهاتف الذكي الرائد من Apple. منذ طرح هاتف iPhone الأصلي في عام 2007، كانت شركة Apple تهدف باستمرار إلى تقديم تجربة مستخدم أفضل من منافسيها. على الرغم من أن الشركة قد لا تكون دائمًا أول من يقوم بالتسويق بميزات معينة، إلا أنها تعطي الأولوية لتصحيح الأمر.

أحدث هاتف iPhone الأصلي في عام 2007 ثورة في صناعة الهواتف الذكية من خلال التخلص من القلم وإدخال واجهة مستخدم يمكن التحكم فيها بالإصبع. جلب iPhone 3G في عام 2008 اتصالاً أسرع وإدخال متجر التطبيقات. تميز هاتف iPhone 4 في عام 2010 بتصميم أنحف وكاميرا أمامية ومقدمة FaceTime.

في عام 2016، أصدرت شركة Apple جهاز iPhone SE، وهو بمثابة ارتداد لتصميم iPhone 4 الذي نال إعجاب أولئك الذين يبحثون عن جهاز يمكن وضعه في الجيب أو خيار أقل تكلفة. قدم iPhone 7 و 7 Plus في عام 2016 ميزة مقاومة الماء والإزالة المثيرة للجدل لمقبس سماعة الرأس. بشر جهاز iPhone X في عام 2017 بعصر تصميم الشاشة الكاملة وFace ID.

قدمت سلسلة iPhone 12 في عام 2020 هاتف iPhone 12 mini، مما يوفر إمكانات رائدة في شكل أصغر. تضمنت الميزات البارزة MagSafe وزيادة التكبير البصري والوضع الليلي المحسن للمصورين ومصوري الفيديو.

وبالنظر إلى المستقبل، تشمل الميزات المُشاع عنها لسلسلة iPhone 14 في عام 2022، طوارئ SOS عبر القمر الصناعي، ومستشعر كاميرا جديد بدقة 48 ميجابكسل، وإدخال Dynamic Island، وشاشة تعمل دائمًا.

كل شخص لديه موديلات iPhone المفضلة لديه، وبالنسبة لي، فإن iPhone SE الأصلي، بفضل سهولة وضعه في الجيب وتصميمه المسطح، يحتل مكانًا خاصًا. كان iPhone X بمثابة خطوة هائلة إلى الأمام، وقد غيرت إمكانات التصوير الفوتوغرافي بتنسيق RAW والوضع الليلي في iPhone 12 قواعد اللعبة.

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المصدر: CNN