Apple Watch Series 9: أداء محسّن وميزة "العثور على الدقة" محسنة

تقدم Apple Watch Series 9 التي تم الإعلان عنها حديثًا العديد من التحديثات المثيرة التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم. على الرغم من عدم وجود إعادة تصميم مرئية للأجهزة أو أجهزة استشعار جديدة للصحة، فإن السلسلة 9 تتميز بمعالج محدث واسع النطاق. يعد تحديث المعالج هذا، المعروف باسم S9، أول تعزيز حقيقي للأداء منذ ثلاث سنوات، مما يوفر زيادة كبيرة في السرعة وتحسين الاستجابة مقارنة بالطرز السابقة.

بالإضافة إلى الأداء المحسن، تتميز Apple Watch Series 9 بسطوع متزايد، يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع للحصول على رؤية أفضل في ضوء النهار الساطع ومستوى منخفض يصل إلى 1 شمعة في الإضاءة الخافتة. أحد التحسينات الملحوظة هو معالجة أوامر Siri الصوتية على الجهاز، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع. يمكن للمستخدمين الآن سؤال Siri عن أنماط نومهم، ومعدل ضربات القلب أثناء المشي، ومستوى النشاط، وحتى تسجيل البيانات الصحية مثل الوزن أو تناول الدواء باستخدام صوتهم فقط. سيتم توسيع استعلامات Siri الصحية لتشمل المزيد من اللغات في وقت لاحق من هذا العام.

قدمت Apple أيضًا طريقة جديدة لإصدار الأوامر باستخدام ميزة Double Tap. يمكن للمستخدمين ببساطة النقر بإصبعهم وإبهامهم معًا مرتين للرد على المكالمات وإيقاف المؤقتات وتنفيذ إجراءات سريعة أخرى. وستكون هذه الميزة متاحة الشهر المقبل.

على الرغم من السطوع المتزايد والميزات المحسنة، تحافظ Apple Watch Series 9 على عمر بطارية "يدوم طوال اليوم" يصل إلى 18 ساعة. السلسلة التاسعة متاحة للطلب المسبق بدءًا من اليوم، ومن المقرر الشحن في 9 سبتمبر 22. السعر المبدئي لـ Apple Watch Series 2023 هو 9 دولارًا.

بالنسبة لأولئك المهتمين بخيارات التخصيص، يمكن أيضًا طلب أحزمة Hermes وNike الجديدة لساعة Apple Watch اليوم وستكون متاحة في المتاجر في 22 سبتمبر. تأتي نماذج الألومنيوم من السلسلة 9 بألوان مختلفة، بما في ذلك ضوء النجوم، ومنتصف الليل، والفضي، (PRODUCT) باللون الأحمر والوردي، بينما يتوفر الإصدار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي والفضي والجرافيت. يقدم إصدار Hermes خيارات من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي أو الأسود الفلكي.

بشكل عام، توفر Apple Watch Series 9 تعزيزًا للأداء الذي طال انتظاره ووظائف محسنة لخط الساعات الذكية الشهير. بفضل معالجها المحدث وإمكانيات Siri المحسنة والميزات الجديدة مثل Double Tap للإجراءات السريعة، تعد السلسلة 9 بتوفير تجربة مستخدم مطورة.

مصادر:

– تقدم Apple Watch Series 9 تعزيزًا للأداء ودقة أكبر في Find My