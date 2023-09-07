صعود العلامات التجارية الافتراضية: رؤى من ماريو ديل بيرو

بدأ ماريو ديل بيرو، مؤسس شركة Mendocino Farms للساندويتشات السريعة، في مشروع جديد في مجال العلامات التجارية الافتراضية. من خلال تجميع فريق من خبراء المطاعم ضمن DOM Food Group، أول مشروع لـ Del Pero هو Goop Kitchen، وهي علامة تجارية افتراضية تعمل بالتعاون مع الممثلة Gwyneth Paltrow وعلامتها التجارية Goop Lifestyle.

يؤكد ديل بيرو على أهمية الأصالة عند تطوير العلامات التجارية الافتراضية. إن مجرد الصفع على اسم أحد المشاهير لا يكفي؛ يجب أن يكون للعلامة التجارية خطاف أصيل قوي لإجراء التجربة. على سبيل المثال، تستمد Goop Kitchen أصالتها من كتب الطبخ الأكثر مبيعًا لـ Paltrow والتزامها بالطعام اللذيذ والمفيد لك.

يعترف Del Pero بأن فئة العلامات التجارية الافتراضية شهدت نصيبها العادل من الجدل، مع الأحداث الأخيرة مثل انهيار Nextbite ومقاضاة MrBeast لشركة Virtual Dining Concepts بسبب علامته التجارية للبرغر. ومع ذلك، فهو لا يزال متفائلاً بشأن إمكانات هذا الفضاء. الراحة ليست مجرد اتجاه، ولكنها حركة من شأنها أن تؤثر على قرارات تناول الطعام، وخاصة في مناطق الضواحي. تتمتع المطابخ الافتراضية بموقع جيد لتلبية هذا الطلب على الراحة.

وفقا لديل بيرو، فإن مفتاح النجاح في مجال العلامة التجارية الافتراضية هو الالتزام. لا يمكن للمشغلين ببساطة الاعتماد على علامة تجارية افتراضية والأمل في الحصول على إيرادات إضافية؛ يجب أن يشاركوا بشكل كامل ومكرسون لفهم الديناميكيات الفريدة لمساحة المطبخ الافتراضية. من المرجح أن يواجه أولئك الذين يتعاملون مع العلامات التجارية الافتراضية كمشروع جانبي نفس التحديات التي يواجهها أولئك الذين انخرطوا في المطاعم التقليدية.

العلامة التجارية الافتراضية الناجحة هي تلك التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المرخص له والمطعم وموظفيه. ويعتقد ديل بيرو أن أولئك القادرين على فك رموز هذا الأمر سيفتحون إمكانات كبيرة في هذه الصناعة.

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