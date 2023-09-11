تحسين ميزات الأمان في تحديث One UI Watch 5 من سامسونج

يوفر تحديث One UI Watch 5 من سامسونج ميزات أمان محسنة لمستخدمي Galaxy Watch. أحد التغييرات الجديرة بالملاحظة هو أنه لم يعد من الممكن تجاوز رقم التعريف الشخصي أو أقفال الشاشة المستندة إلى النمط عن طريق إعادة ضبط المصنع. وهذا يعني أنه إذا كانت ساعة Galaxy Watch الخاصة بك تقوم بتشغيل آخر تحديث وكان لديك رمز PIN أو قفل الشاشة المستند إلى النمط ممكّنًا، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PIN أو النمط أثناء الإعداد الأولي بعد إعادة ضبط المصنع.

في حالة فقدان أو سرقة Galaxy Watch، تمنع ميزة الأمان الإضافية هذه الوصول غير المصرح به وتحمي بياناتك الشخصية. فهو يضمن عدم تمكن أي شخص آخر من استخدام ساعتك دون إدخال رقم التعريف الشخصي أو النمط الصحيح. يهدف هذا التحديث إلى توفير أمان محسّن وراحة البال لمستخدمي Galaxy Watch.

ومع ذلك، إذا نسيت رقم التعريف الشخصي أو النمط الخاص بك، فلا يزال بإمكانك استعادة الوصول إلى Galaxy Watch الخاصة بك عن طريق تأكيد هويتك من خلال حساب Google الخاص بك والهاتف الذكي. باستخدام معرف Google أو بصمة الإصبع، يمكنك استرداد Galaxy Watch بعد إعادة ضبط المصنع.

من المهم ملاحظة أن بعض المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تأكيد حساب Google الخاص بهم باستخدام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع أثناء عملية الإعداد. ومع ذلك، فقد ثبت أن إدخال كلمة مرور حساب Google يدويًا هو وسيلة ناجحة لتأكيد الهوية وفتح الساعة.

ظهر تحديث One UI Watch 5 لأول مرة في البداية مع سلسلة Galaxy Watch 6 وهو متوفر الآن لمجموعتي Galaxy Watch 4 وWatch 5 في مختلف الأسواق. تواصل سامسونج إعطاء الأولوية لأمن وخصوصية مستخدميها، وهذا التحديث هو شهادة على التزامهم.

وبشكل عام، توفر إجراءات الأمان المحسنة في تحديث One UI Watch 5 حماية أكبر لمستخدمي Galaxy Watch وتضمن بقاء بياناتهم الشخصية آمنة حتى في حالة إعادة ضبط المصنع.

مصادر:

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– وثائق تحديث One UI Watch 5 من سامسونج