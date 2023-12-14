إعادة تعريف مبدأ عدم اليقين الكمي من قبل الباحثين اليابانيين

أعادت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كيوشو وجامعة الاتصالات الكهربائية في اليابان تعريف مبدأ عدم اليقين في فيزياء الكم. ينص مبدأ عدم اليقين، الذي صاغه فيرنر هايزنبرغ لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، على أن هناك حدًا لمدى دقة قياس موقع النظام الكمي وزخمه.

لقد توسع الباحثون في الفهم السابق لمبدأ عدم اليقين من خلال إظهار أنه ينطبق أيضًا على الكميات الملحوظة المستمرة أو غير المحدودة، مثل الموضع. ينص مبدأ عدم اليقين التقليدي على أنه على الرغم من أنه لا يمكن قياس موضع وزخم جسم كمي بدقة اعتباطية، إلا أنه لا يزال من الممكن قياس الموضع نفسه بدقة. ومع ذلك، يكشف البحث الجديد أنه حتى الموقع لا يمكن قياسه بدقة عند استخدام القياسات الطبيعية التي تحقق الحفاظ على الزخم.

تعتمد الدراسة على نظرية ويغنر-أراكي-ياناسي (WAY)، وهي تحسين لمبدأ عدم اليقين، من خلال إظهار إمكانية تطبيقه على المتغيرات المستمرة وغير المحدودة. كانت نظرية WAY تُطبق سابقًا فقط على كميات مثل دوران الجسيم، والتي يمكن أن تأخذ فقط قيمًا منفصلة ومحدودة.

يؤكد الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها مهمة لأنها توفر إجابة محددة لمشكلة طويلة الأمد في فيزياء الكم. يساهم عملهم في فهم أعمق للقيود المتأصلة والمبادئ الأساسية لميكانيكا الكم.

في حين أن الجوانب الفنية للبحث قد تكون معقدة، إلا أن الآثار بعيدة المدى. إن لمبدأ عدم اليقين المعاد تعريفه آثارًا على مجالات مختلفة من فيزياء الكم ويمكن أن يؤثر على التجارب والقياسات المستقبلية في هذا المجال.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على التطورات المستمرة في فهمنا لفيزياء الكم وأهمية إعادة التقييم المستمر وتحسين المبادئ القديمة. مع تقدم التكنولوجيا والمعرفة العلمية، يواصل الباحثون توسيع حدود فهمنا لعالم الكم.