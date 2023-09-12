هاتف iPhone 15 الجديد من Apple سيحتوي على منفذ USB-C، وسط مخاوف بشأن النفايات الإلكترونية

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث مجموعة من أجهزة iPhone، وهي iPhone 15، وتشير التقارير إلى أن الطرازات الجديدة ستحتوي على منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة Apple. يأتي هذا التغيير استجابة لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتطلب أن تحتوي الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة الحجم على موصل عالمي بحلول نهاية عام 2024. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الموصلات لتقليل التكاليف وتحسين الراحة للمستهلكين.

وفي حين أكدت شركة أبل امتثالها لقواعد الاتحاد الأوروبي، فقد أعربت الشركة عن مخاوفها بشأن النفايات الإلكترونية والابتكار. من خلال فرض كابل واحد، هناك تأثير سلبي محتمل على الشركات المصنعة التي قامت ببناء أنظمة بيئية حول موصلات أخرى طويلة الأمد.

وأثار الخبراء مخاوف بشأن العواقب قصيرة المدى لهذا التحول، حيث قد تصبح الملايين من كابلات Apple Lightning قديمة فجأة. لا شك أن الانتقال إلى USB-C سيفيد المستهلكين على المدى الطويل، حيث سيكونون قادرين على استخدام كابل واحد عبر مجموعة واسعة من الأجهزة. ومع ذلك، فإن التحدي المباشر يكمن في التعامل مع جبال النفايات الإلكترونية الناتجة عن الكابلات الزائدة عن الحاجة.

يؤكد كبار الشخصيات في الصناعة على الحاجة إلى زيادة التثقيف بشأن التخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية. في حين أن اعتماد USB-C قد يوفر للمستهلكين ما يصل إلى 213 مليون جنيه إسترليني سنويًا على مشتريات أجهزة الشحن غير الضرورية، فإن مشكلة النفايات الإلكترونية المتزايدة تتطلب اهتمامًا عاجلاً. إن الإصدار السنوي للأجهزة الجديدة وطلب المستهلكين على أحدث التقنيات يساهم بالفعل في حجم كبير من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

أصبح كابل Lightning من Apple، الذي تم تقديمه مع iPhone 5 في عام 2012، معيارًا للعديد من أجهزة Apple وملحقاتها. هذا التحول المفاجئ إلى USB-C يجعل جميع المنتجات المستندة إلى Lightning قديمة، مما يزيد من مشكلة النفايات الإلكترونية المتصاعدة بالفعل.

ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على صناعة التكنولوجيا اتخاذ إجراءات إيجابية وتحسين طرق التخلص من المعدات التي انتهى عمرها الافتراضي. وبدون المبادرات المناسبة لتثقيف المستهلكين حول التخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، هناك خطر حدوث زيادة حادة في كمية التكنولوجيا القائمة على منافذ البرق المرسلة إلى مدافن النفايات في السنوات المقبلة.

وبالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن أجيال جديدة من Apple Watch وسماعات AirPod في الحدث المباشر. يمثل تحرك الشركة نحو USB-C خطوة نحو الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة إلى ممارسات مستدامة في صناعة الإلكترونيات.

مصادر:

– توماس هوسون، المحلل الرئيسي في شركة فوريستر

– إد هوبيت، مدير أول في شركة VMware