وفقًا لأحد الأكاديميين الصينيين البارزين، ستساعد العملات الرقمية في التخلص من الدولار بالنسبة للصين وحلفائها. أعرب هوانغ تشي تساي، نائب مدير أكاديمية فوجيان للعلوم الاجتماعية، عن وجهة النظر هذه في مقال رأي لصحيفة قوانغمينغ ديلي. صرح هوانغ أن عملية التخلص من الدولار قد بدأت بالفعل في العديد من الدول وستؤدي إلى تعدد أقطاب العملة العالمية حيث تسعى الدول إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي.

ويعتقد هوانغ أن العملات الرقمية، مثل اليوان الرقمي الصيني، ستلعب دورًا في هذه العملية طويلة المدى. ويشير إلى أن العملات الرقمية الدولية لديها القدرة على الابتكار والمساهمة في التخلص من الدولار. ومع استمرار نضوج تطبيقات العملات الرقمية، يقترح هوانج إمكانية ظهور "عملة عالمية" ذات سيادة فائقة وتصبح مركزًا لنظام الإدارة النقدية الدولي. وفي حين أن هوانغ لا يذكر صراحة أن اليوان الرقمي الصيني يجب أن يؤدي هذا الدور، فإنه يذكر منصة دفع البريكس، BRICS Pay، في مقالته.

BRICS Pay هي منصة مدفوعات رقمية لامركزية قادمة. ويشير هوانغ إلى أنه إذا أمكن حل تحديات التشغيل البيني، فيمكن دمج العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) مع خدمة BRICS Pay. والجدير بالذكر أن الصين وروسيا والبرازيل حققت تقدمًا كبيرًا في مشاريع العملة الرقمية الخاصة بها. ويؤكد هوانغ أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تساهم بالفعل في إلغاء الدولار من خلال المعاملات الثنائية أو المتعددة الأطراف عبر الحدود التي تيسرها مشاريع جسر العملة الرقمية.

هناك جانب حاسم آخر يؤكد عليه هوانغ وهو الحاجة إلى كسر هيمنة نظام المراسلة المصرفية SWIFT، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. ويؤكد أنه من الضروري أن يعمل حلفاء الصين بقوة على الترويج لسياسة التخلص من الدولار في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والسلع الأساسية. ويشير هوانغ إلى أن مقايضات العملات والتسويات مع الدول المنتجة للسلع الأساسية باستخدام العملات المحلية واليوان تضعف تدريجيا العلاقة بين النفط والدولار الأمريكي.

في الختام، فإن العملات الرقمية، وخاصة اليوان الرقمي الصيني، لديها القدرة على المساعدة في عملية التخلص من الدولار. ومن خلال تشجيع استخدام العملات الرقمية ومعالجة تحديات التشغيل البيني، يمكن لدول مثل الصين وحلفائها تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وتعزيز تعدد أقطاب العملات العالمية.

مصادر:

- س ص / أدوبي

– أكاديمية فوجيان للعلوم الاجتماعية

– قوانغمينغ ديلي