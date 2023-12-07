مكملات الأرجينين تعزز النمو وإنتاج الأستازانتين في الطحالب

اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أن مكملات الأرجينين يمكن أن تعزز بشكل كبير نمو وإنتاج أستازانتين في Haematococcus pluvialis، وهو نوع من الطحالب.

أستازانتين معروف على نطاق واسع بخصائصه المضادة للأكسدة ويستخدم في العديد من الصناعات مثل الأغذية والأدوية والطب ومستحضرات التجميل. يعتبر H. pluvialis مصدرًا طبيعيًا للأستازانتين، مما يجعله محورًا للبحث عن طرق إنتاج اقتصادية وفعالة.

تهدف الدراسة، التي نشرت في Bioresource Technology، إلى تحديد المواد التي يمكن أن تعزز بشكل فعال نمو وإنتاج أستازانتين في H. pluvialis. ومن خلال مقارنة الإضافات المختلفة، وجد الباحثون أن الأرجينين أظهر التأثير الأكثر أهمية وفعالية من حيث التكلفة على الطحالب.

واكتشف الباحثون أن الأرجينين يعمل عن طريق تحفيز مسارات محددة في الطحالب، مما يؤدي إلى تنشيط الجينات المرتبطة بالكاروتينات والدهون. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الأرجينين على تحسين استخدام الكربون في الطحالب ويزيد من التعبير عن الجينات المشاركة في إنتاج الدهون والأستازانتين. تؤدي هذه التأثيرات مجتمعة إلى تعزيز نمو الطحالب، وارتفاع مستويات أستازانتين، وزيادة إنتاج الدهون.

هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في إنتاج أستازانتين. ومن خلال الاستفادة من مكملات الأرجينين، يمكن للباحثين تحسين ظروف نمو H. pluvialis، مما يضمن عملية إنتاج أكثر كفاءة واستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مادة مضافة اقتصادية مثل الأرجينين يضمن إمكانية إنتاج أستازانتين على نطاق أوسع، مما يلبي الطلب المتزايد في مختلف الصناعات.

سيتم إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف الجرعة المثالية وظروف الزراعة لمكملات الأرجينين. الهدف هو تطوير طريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لإنتاج أستازانتين على نطاق واسع. بفضل خصائصه المضادة للأكسدة القوية وتطبيقاته المختلفة، يحمل أستازانتين وعدًا كبيرًا لتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.