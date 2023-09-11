"Exadelic"، وهي رواية خيال علمي كتبها جون إيفانز، المساهم السابق في TC، تجسد جوهر النظام البيئي التكنولوجي من خلال إعداد منطقة الخليج والسرد الغني بالمراجع. أثناء إجراء مقارنات مع "Ready Player One"، يهدف الكتاب إلى تجاوز حدوده من خلال معالجة موضوعات وخطوط حبكة أوسع.

في Exadelic، ينغمس القراء في مؤامرة تكنولوجية عميقة يقودها الذكاء الاصطناعي والتي تحمل مصير الكوكب. تتطور الحبكة من قصة مثيرة تقنية، تتبع مديرًا تنفيذيًا تقنيًا يستهدفه الذكاء الاصطناعي المارق، إلى قصة ملتوية متجذرة في روح العصر التكنولوجي والأخلاقي اليوم. يستكشف الكتاب موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية عديمي الضمير، وطبيعة الواقع، وكلها لها صدى مع تقارير TechCrunch.

تأخذ القصة منعطفات غير متوقعة، حيث تعرض خيال المؤلف وسرد القصص الذكي. في حين أنه يمكن الاستمتاع بالرواية كقراءة مثيرة على الشاطئ، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على روح العصر في ذروة التكنولوجيا في منطقة الخليج، مما قد يحد من جاذبيتها الأوسع. يستمد إيفانز من معرفته الواسعة بعالم الشركات الناشئة والتكنولوجيا والاستثمار، بالإضافة إلى معرفته بسان فرانسيسكو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يجذب القراء المطلعين على هذه المواضيع.

ومع ذلك، فإن الرواية تتصارع مع الأنانية المتمثلة في استقراء قصة موسعة من لحظة واحدة ومنظور واحد. على غرار أعمال الخيال العلمي التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين والتي تصوّرت المستقبل بناءً على تكنولوجيا عفا عليها الزمن، يبدو فيلم "Exadelic" متجذّرًا في الحاضر، ويفتقر إلى النظرة المستقبلية. في حين أن بعض القراء قد يحتضنون الحنين إلى الماضي ويجدون متعة في مجموعة المفاهيم الأصلية للكتاب، فقد يدرك آخرون القيود.

بشكل عام، تقدم "Exadelic" رحلة ممتعة ومثيرة للتفكير عبر عالم تقوده التكنولوجيا والمكائد. على الرغم من أنه قد لا يتجاوز حدود هذا النوع، إلا أنه يجسد جوهر المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج ويجذب القراء بمؤامرة مثيرة ومراجع ذكية.

المصدر: المقالة مبنية على المقالة المصدر من TechCrunch. لم يتم توفير عنوان URL.