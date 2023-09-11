تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مدة موسيقى البوب

شهدت صناعة الموسيقى تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok. شارك ناثان هوبارد، المدير التنفيذي السابق للموسيقى، أفكاره حول ألبوم "GUTS" لأوليفيا رودريجو، مشيرًا إلى أن وقت تشغيله الذي يبلغ 39 دقيقة هو نتيجة "لعمل TikTokization المستمر لعصر الموسيقى هذا". في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بلا شك على تنسيق موسيقى البوب، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على TikTok.

على مر التاريخ، تطورت صناعة الموسيقى جنبًا إلى جنب مع التقدم في تقنيات التسجيل الصوتي والبث. كانت أغاني البوب ​​​​الفردية التي تم إصدارها على الفينيل محدودة بسبب القيود المادية للوسيط والحاجة إلى تشغيل الراديو. كان على كتابة الأغاني أن تجذب الانتباه بين الإعلانات التجارية، مما أدى إلى إنتاج ألحان أقصر وجذابة. يمكن أن تحتوي أسطوانات الفينيل على 22 دقيقة كحد أقصى من الصوت لكل جانب، مما أثر على تسلسل ألبومات البوب ​​المبكرة.

ألبومات مثل "Born To Run" لبروس سبرينغستين و"Sgt. سجلت فرقة Pepper's Lonely Hearts Club Band حوالي 39 دقيقة، على غرار أغنية GUTS لأوليفيا رودريغو. نتجت هذه المدة عن القيود المفروضة على سجلات الفينيل، والتي يمكن أن تستوعب حوالي 20 دقيقة لكل جانب. حتى في عصر البث المباشر، حيث لم تعد القيود المادية مطبقة، يستمر تقليد حوالي 39 دقيقة لطول الألبوم.

لا يزال نجوم البوب ​​المعاصرون، بما في ذلك أوليفيا رودريجو، ملتزمين بالمعايير الراسخة للصناعة مع دمج الاتجاهات الجديدة. يشجع عصر البث المباشر الأغاني الفردية الأقصر، إلا أن تأثير الممارسات السابقة لا يزال قائمًا. يتبع ألبوم رودريجو تنسيق جوقة الآية والجوقة والجسر والكورس، وهي صيغة كانت سائدة منذ عقود. مدة 39 دقيقة ليست نتيجة مباشرة لـ TikTok بل هي استمرار لتقاليد الصناعة.

في حين تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في تشكيل المشهد الموسيقي، فمن الضروري التعرف على السياق التاريخي الأوسع الذي أثر على طول الألبومات. يمثل وقت التشغيل الذي يبلغ 39 دقيقة توازنًا بين الاحتياجات التجارية والقيود المادية وتوقعات مستمعي موسيقى البوب. تظل الصناعة نظامًا بيئيًا معقدًا حيث يعد الفهم العميق للفروق الدقيقة أمرًا ضروريًا للتحليل الدقيق.

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