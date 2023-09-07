تهدف قواعد السوق الصارمة لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا إلى تجنب التفكك القسري

وفي محاولة لزيادة الرقابة والتنظيم على شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد سوق أكثر صرامة سيتم فرضها على الشركات الكبرى بما في ذلك أمازون، وألفابت، وأبل، ومايكروسوفت، وميتا (فيسبوك سابقا)، وبايت دانس. هذه الشركات الست، التي تعتبرها المفوضية الأوروبية "حراس البوابة" بسبب مبيعاتها السنوية الكبيرة أو قواعد المستخدمين الكبيرة، لديها الآن ستة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.

تتضمن اللوائح تدابير مثل عدم القدرة على منع المستخدمين من إلغاء تثبيت البرامج أو التطبيقات المثبتة مسبقًا والتعامل مع خدماتهم بشكل عادل دون محاباة. وقد يؤدي عدم الالتزام بالقواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية، والتي يمكن زيادتها إلى 20% إذا استمر عدم الامتثال.

وشدد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، على أن الهدف من هذه اللوائح ليس فرض تفكيك الشركات الكبيرة، بل ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص. وبينما واجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لكونه مناهضًا لأمريكا بسبب إشرافه المتزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى، سلط بريتون الضوء على جاذبية السوق الرقمية الأوروبية والفرصة التي توفرها لكل من الشركات الأوروبية وغير الأوروبية.

بالإضافة إلى قانون الأسواق الرقمية، قدم الاتحاد الأوروبي أيضًا قانون الخدمات الرقمية، الذي يحمل المنصات المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تحمله. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذا القانون إلى فرض غرامات كبيرة وحظر مؤقت في السوق الأوروبية.

وفي حين تحدت شركتا مايكروسوفت وأبل وجهة نظر اللجنة بأن خدماتهما، Bing وiMessage، يجب أن تخضع للقواعد الجديدة، فإن اللجنة ستحقق في حججهما وتتخذ قرارًا في غضون خمسة أشهر.

بشكل عام، تهدف هذه اللوائح الجديدة إلى إنشاء سوق رقمية أكثر عدالة في أوروبا دون اللجوء إلى التفكيك القسري لشركات التكنولوجيا المهيمنة. وتعكس الرقابة والتنظيم المتزايدة في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة التزامه بضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلك في المشهد الرقمي.

مصادر:

– (المقالة المصدر)

- المفوضية الاوروبية