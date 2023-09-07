أهمية إدارة الإنترنت: بناء إنترنت مجاني وآمن وموثوق للجميع

في المشهد التكنولوجي سريع التطور اليوم، تعمل الابتكارات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتطورة، والميتافيرس على إعادة تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. ومع استمرار هذه التطورات في اكتساب الزخم، إلى جانب تحديات تغير المناخ والتحول الرقمي والأخضر، أصبحت مسألة إدارة الإنترنت مصدر قلق بالغ.

في السابق، كان يُنظر إلى حوكمة الإنترنت في المقام الأول على أنها مسألة فنية. ومع ذلك، فقد تطورت الآن إلى مسألة ذات أهمية استراتيجية وسياسية دولية كبيرة. لقد أصبح الإنترنت بمثابة رقعة شطرنج للمنافسة الجيوسياسية، مما يؤدي إلى احتمال تجزئة الإنترنت في طبقات مختلفة. وقد استلزم هذا إعادة تقييم آليات الحوكمة القائمة والتركيز على إيجاد مبادئ مشتركة لضمان إنترنت مجاني وآمن وموثوق للجميع.

تدعم Telefónica، باعتبارها مناصرة رائدة للإنترنت المجاني والشامل، بقوة نموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين باعتباره أفضل نهج لحماية الطبيعة العالمية والتنمية المتوازنة للإنترنت. ومع ذلك، يحتاج كل من النموذج والإنترنت نفسه إلى التحسين والتطور المستمر.

وفي ظل هذه الخلفية، يدرك الاتحاد الأوروبي مدى تعقيد وأهمية إدارة الإنترنت، وهو ملتزم بتعزيز دوره في الإدارة الرقمية العالمية. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التآزر بين سياساته وإجراءاته، فضلا عن السعي إلى المواءمة مع العلوم والبحث والتكنولوجيا والتجارة والأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد.

ولتحقيق هذه الأهداف، يخطط الاتحاد الأوروبي لنقل مواقف مشتركة للتأثير بشكل فعال على العمليات التي تقودها الأمم المتحدة والتي ستشكل التعامل مع القضايا الرقمية على المستوى الدولي. ويعد التعاون الوثيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا أمرا ضروريا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين لإدارة الإنترنت.

علاوة على ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان بقاء منتدى إدارة الإنترنت (IGF) المنصة العالمية الرئيسية للحوار الرقمي بين أصحاب المصلحة المتعددين، حتى بعد عام 2025. وهذا أمر بالغ الأهمية في سياق المفاوضات بشأن الاتفاق الرقمي العالمي.

وتدعم شركة تليفونيكا نهج الاتحاد الأوروبي وتؤكد على أهمية توليد إجماع واسع النطاق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، والشركات، والمجتمع الأكاديمي. وينبغي لحوكمة الإنترنت أن تعمل على إيجاد التوازن بين القضايا العالمية والمحلية، وقد أثبتت عمليات الإدارة الحالية مثل منتدى إدارة الإنترنت نجاحها في تعزيز التنوع والامتداد الدولي.

لدى الاتحاد الأوروبي الفرصة لإنشاء أساس للعمل الخارجي المشترك في المجال الرقمي، وتعزيز قيمه ومبادئه مع البناء على التطورات التنظيمية في الأسواق الرقمية الأوروبية. وينبغي أن يكون التطوير المتوازن والعادل للإنترنت، المرتكز على احترام حقوق الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص، في جوهر هذا الجهد.

التعاريف:

– الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا التي تمكن الآلات من أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل التعرف على الكلام، وحل المشكلات، واتخاذ القرار.

- إنترنت الأشياء: شبكة من الأجهزة المادية والمركبات والأجهزة وغيرها من الأشياء المضمنة مع أجهزة الاستشعار والبرامج ووسائل الاتصال التي تمكنها من الاتصال وتبادل البيانات.

- الحوسبة المتطورة: نموذج حوسبة موزع يجعل الحوسبة وتخزين البيانات أقرب إلى الموقع حيث تكون هناك حاجة إليها، مما يقلل من زمن الوصول ويعتمد بدرجة أقل على البنية التحتية السحابية المركزية.

- Metaverse: عالم رقمي افتراضي وغامر حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع البيئة التي أنشأها الكمبيوتر والمستخدمين الآخرين في الوقت الفعلي.

مصادر:

– هذه المقالة عبارة عن نسخة ملخصة ومعاد تصورها بناءً على النقاط الرئيسية لمقالة مصدر موجودة.