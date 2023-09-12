يقدم المحتوى القابل للتنزيل (Euro Truck Simulator 2 DLC) وظائف طلاء الخطوط الحديثة

أصدرت Euro Truck Simulator 2 محتوى قابل للتنزيل جديدًا يسمى Modern Lines Paint Jobs Pack، مما يسمح للاعبين بتخصيص شاحناتهم بتصميمات فريدة وخشنة. يقدم المحتوى القابل للتنزيل (DLC) ستة سمات تصميمية، بما في ذلك Line Shift وSport Profile وHighway وElectric Zap وCruise Liner وTwo Fold. يمكن تطبيق كل تصميم على أي شاحنة في جهاز المحاكاة ويمكن تخصيصه بشكل أكبر باستخدام خيارات الألوان. تمتد أعمال الطلاء أيضًا إلى جميع المقطورات القابلة للطلاء.

تتوفر حزمة Modern Lines Paint Jobs Pack على Steam مقابل 1.69 جنيه إسترليني/1.99 يورو/1.99 دولار. يمكن للاعبين اختيار تصميمهم المفضل وجعل شاحناتهم متميزة على الطرق الافتراضية. يأتي إصدار هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بعد المعاينات الأخيرة للمحتوى القابل للتنزيل (West Balkans DLC) القادم، والذي سيحتوي على عبّارات ومعالم جديدة في منطقتي أنكونا وباري.

تواصل Euro Truck Simulator 2 تقديم محتوى وتحديثات جديدة لتحسين تجربة اللعب للاعبين. بالإضافة إلى المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، قامت اللعبة مؤخرًا بتحدي اللاعبين من خلال تحدي عدم استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يضيف مستوى إضافيًا من الصعوبة والواقعية لأولئك الذين يبحثون عن تحدي أكبر.

إذا كنت من محبي Euro Truck Simulator 2، فإن Modern Lines Paint Jobs Pack هي طريقة رائعة لإضافة بعض الذوق إلى تجربة النقل بالشاحنات الافتراضية الخاصة بك. اختر تصميمك المفضل وانطلق بأناقة!

المصدر: برنامج SCS