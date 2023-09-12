تسعى هيئات المراقبة في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تعليقات حول اقتراح Microsoft بشأن استحواذ Activision Blizzard

يطلب المنظمون في الاتحاد الأوروبي مدخلات بشأن خطط Microsoft المنقحة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة لاستحواذها على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار. تطلب المفوضية الأوروبية، التي أعطت الضوء الأخضر للصفقة بالفعل في مايو، تعليقات من شركات الألعاب لتحديد ما إذا كان الاقتراح الأخير الذي قدمته Microsoft إلى هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة سيكون مؤيدًا للمنافسة.

تشير مصادر مطلعة على الأمر إلى أن العلاج المقترح للمملكة المتحدة يهدف إلى إقناع هيئة أسواق المال بإلغاء حق النقض الأولي الخاص بها على الصفقة. وبموجب الاقتراح الجديد، سيتم منح Ubisoft Entertainment SA حقوق توزيع ألعاب Activision. وينطبق هذا العلاج في جميع أنحاء العالم، باستثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن اهتمامها بمراقبة التطورات في المملكة المتحدة عن كثب وتقييم تأثيرها المحتمل على قضية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تعلق مايكروسوفت بعد على هذه التطورات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتخذ هيئة أسواق المال قرارها بشأن عملية الاستحواذ بحلول 18 أكتوبر. تراقب هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي الوضع عن كثب، وستلعب التعليقات الإضافية من شركات الألعاب دورًا حاسمًا في تحديد المسار للأمام لاستحواذ Microsoft على Activision Blizzard.

تستند هذه المقالة إلى معلومات مصدرها بلومبرج.