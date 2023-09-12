إثيوبيا تدمج الهوية الرقمية مع قطاع الرعاية الصحية

تضافرت جهود وزارة الصحة الإثيوبية وبرنامج الهوية الوطنية لدمج معرف فايدة الرقمي في قطاع الرعاية الصحية في البلاد. ويهدف هذا التعاون، المعروف باسم "الهوية الرقمية للصحة"، إلى العمل كسجل للمرضى ودعم مبادرات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين الصحي الوطنية، وترخيص الموظفين والمهنيين، ومشاركة السجلات الصحية.

وتسعى الشراكة بين برنامج الهوية الوطنية ووزارة الصحة إلى تبسيط المعاملات والحد من المطالبات الاحتيالية من خلال التحقق الآمن من الهوية في الوقت الحقيقي. في حين أن الإعلان لا يقدم تفاصيل محددة حول كيفية إجراء التحقق من الهوية والتوثيق، فمن المرجح أن يشمل استخدام القياسات الحيوية التي تم التقاطها أثناء عملية التسجيل في فايدة.

منذ عام 2019، تعمل Simprints جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإثيوبية لتطوير نظام الهوية الرقمية البيومترية الذي يربط المرضى بسجلاتهم الصحية الرقمية. ولتحقيق مزيد من التقدم في هذا المشروع، أطلقت Simprints مؤخرًا مناقصة للبحث عن استشاري سيساعد في تحديد الخطوات التالية.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي دمج فايدة في قطاع الرعاية الصحية إلى تعزيز الإدارة والتحقق من الاعتمادات، وتعزيز الشفافية وإنفاذ المعايير المهنية. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التكامل إلى تقليل أوقات انتظار التسجيل وتحسين تقديم الخدمات الصحية.

أحد أهداف برنامج الهوية الوطنية في إثيوبيا هو دمج فايدة في مختلف الوزارات الحكومية، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التحقق والتسجيل المتكررة من الهوية. ولتسهيل ذلك، تم اختيار شركة Madras Security Printers لتكون المزود لبطاقات هوية فايدة.

بشكل عام، يحمل دمج الهوية الرقمية في قطاع الرعاية الصحية في إثيوبيا القدرة على تبسيط العمليات وتعزيز رعاية المرضى وتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل.

مصادر:

– وزارة الصحة في إثيوبيا وبرنامج الهوية الوطنية

- طابعات Simprints وMadras الأمنية