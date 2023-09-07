هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لا تتأثر بتبرير شركة Apple للتخلي عن تقنية فحص إساءة معاملة الأطفال

هيئة تنظيم السلامة عبر الإنترنت في أستراليا غير مقتنعة بالسبب الذي دفع شركة Apple إلى التوقف عن تطوير التكنولوجيا لفحص خدمات التخزين السحابية الخاصة بها بحثًا عن صور إساءة معاملة الأطفال. أرسلت شركة آبل خطابًا إلى مجموعة Heatمبادرة سلامة الأطفال، توضح فيه مخاوفها بشأن احتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، يؤكد منظم السلامة عبر الإنترنت أنه يتم تطوير معيار لإلزام شركة Apple بتنفيذ هذه التقنية.

كانت التقنية المعنية ستتضمن مسح الصور قبل تحميلها على خدمة iCloud من Apple ومقارنتها بقاعدة بيانات لصور إساءة معاملة الأطفال المعروفة. إذا تم العثور على تطابق، فستتم مراجعة الصورة من قبل موظفي Apple وإبلاغ السلطات بها.

وفي حين أن عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Meta وMicrosoft وGoogle يقومون بالفعل بتشغيل خدمات مماثلة، فقد قررت شركة Apple عدم تطبيق هذه التكنولوجيا في ديسمبر. وبدلاً من ذلك، ركزت الشركة على المطالبات الموجودة على الجهاز لتحذير الأطفال عند محاولة إرسال أو استقبال صور فاضحة.

أثار قرار عدم تنفيذ هذه التكنولوجيا انتقادات من مجموعات سلامة الأطفال والجهات التنظيمية، بما في ذلك مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان جرانت، التي وصفت القرار بأنه "نكسة كبيرة". وفي الأسبوع الماضي، أصدرت شركة آبل خطابًا تشرح فيه أسباب التخلي عن المشروع. صرح إريك نوينشفاندر، مدير خصوصية المستخدم وسلامة الأطفال في شركة Apple، أن تطبيق التكنولوجيا من شأنه أن يعرض أمن وخصوصية مستخدميها للخطر، مما قد يخلق نقاط ضعف جديدة لسرقة البيانات ويفتح الباب أمام المراقبة الجماعية.

رفض مفوض السلامة الإلكترونية تسجيل اثنين من رموز الصناعة في شهر مايو، بما في ذلك رمز يغطي خدمات التخزين السحابية، بسبب عدم وجود متطلبات للكشف عن مواد إساءة معاملة الأطفال ومنع توزيعها. تعمل الهيئة التنظيمية حاليًا على تطوير معيار إلزامي سيتم تطبيقه على Apple ومقدمي خدمات التخزين الآخرين العاملين في أستراليا؛ ومن المتوقع أن يتضمن هذا المعيار استخدام تقنية مشابهة لتلك التي كانت شركة Apple تطورها.

وأكد المتحدث باسم مفوض السلامة الإلكترونية أن المعايير لا تزال قيد التطوير وأنه سيُطلب من شركة Apple معالجة مخاطر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال بمجرد وضع قواعد ومعايير الصناعة. وسيتم نشر مسودة المعايير للتشاور العام في المستقبل.

المصدر: الجارديان أستراليا