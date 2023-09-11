احصل على خصم هائل على هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra مع برنامج الاستبدال

إذا كنت في السوق لشراء هاتف مزود بكاميرا جديدة، فهذا هو الوقت المثالي للتفكير في هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra. تقدم سامسونج حاليًا خصمًا هائلاً على هذا الجهاز، مع انخفاض السعر بمقدار 980 دولارًا، مما يخفض التكلفة الإجمالية إلى 399.99 دولارًا من سعره الأصلي البالغ 1,379.99 دولارًا.

الخصم متاح من خلال برنامج ائتمان التجارة المعزز. من خلال استبدال جهازك المؤهل، يمكنك الحصول على رصيد استبدال يصل إلى 800 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترقية سعة التخزين بقيمة 180 دولارًا أمريكيًا. هذه الصفقة لا تجعل الهاتف أقل تكلفة فحسب، بل توفر أيضًا فرصة لترقية جهازك.

في مراجعتنا لجهاز Samsung Galaxy S23 Ultra، وجدنا أنه جهاز سريع وسريع الاستجابة مع شاشة مذهلة. الميزة البارزة لهذا الهاتف هي الكاميرا التي تفوقت على جميع الموديلات الأخرى في اختباراتنا. إذا كانت الكاميرا الاستثنائية تمثل أولوية بالنسبة لك، فهذا الهاتف يستحق الاهتمام بالتأكيد.

يعتمد مبلغ رصيد الاستبدال الذي تتلقاه على قيمة جهاز الاستبدال الخاص بك. وبطبيعة الحال، ستؤدي الأجهزة الأحدث إلى ارتفاع قيم الاستبدال. ومع ذلك، نظرًا لأداء الكاميرا الممتاز لجهاز Samsung Galaxy S23 Ultra، فإن أي جهاز تعرضه للاستبدال قد يكون يستحق ذلك.

إذا كنت لا تزال متشككًا، فألق نظرة على أفضل الأسعار والصفقات المتاحة لهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra. السعر المخفض، إلى جانب إمكانيات الكاميرا الفائقة لهذا الجهاز، يجعله خيارًا مقنعًا لأي شخص يحتاج إلى هاتف مزود بكاميرا من الدرجة الأولى.

مصادر:

- سامسونج جالاكسي S23 ألترا على موقع Samsung.com

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