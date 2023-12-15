تم الكشف عن إمكانيات جديدة في توسيع الأبجدية الجينية

حقق الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو تقدما كبيرا في مجال البيولوجيا التركيبية. ومن خلال إدخال نيوكليوتيدات اصطناعية جديدة إلى الأبجدية الجينية، فقد قاموا بتوسيع إمكانيات إنشاء بروتينات مخصصة وأدوية جديدة محتملة.

تتكون الأبجدية الجينية من أربعة أحرف، تمثل النيوكليوتيدات الأربعة التي تشكل الحمض النووي. ومع ذلك، اكتشف فريق البحث أن بوليميراز RNA، وهو إنزيم حاسم في تخليق البروتين، قادر على التعرف على زوج قاعدة اصطناعي ونسخه بنفس طريقة أزواج القاعدة الطبيعية.

الآثار المترتبة على هذه النتيجة هي رائدة. ومع القدرة على إضافة المزيد من النيوكليوتيدات إلى الشفرة الوراثية، يستطيع العلماء تنويع نطاق الجزيئات التي يمكن تصنيعها في المختبر. وهذا لديه القدرة على إحداث ثورة في تصميم وتطوير البروتينات للأغراض العلاجية.

وسلط المؤلف الكبير دونغ وانغ، الأستاذ في كلية سكاجز للصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، الضوء على الإثارة المحيطة بهذا الاكتشاف. وقال: "بالنظر إلى مدى تنوع الحياة على الأرض مع أربعة نيوكليوتيدات فقط، فإن احتمالات ما يمكن أن يحدث إذا تمكنا من إضافة المزيد تعتبر مغرية".

كانت الدراسة عبارة عن جهد تعاوني بين كلية سكاجز للصيدلة والعلوم الصيدلانية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ومؤسسة التطور الجزيئي التطبيقي، ومعهد سالك للدراسات البيولوجية.

تقليديا، يتكون الحمض النووي من الأدينين (A)، والثايمين (T)، والجوانين (G)، والسيتوزين (C). تشكل هذه النيوكليوتيدات أزواجًا قاعدية ذات أشكال هندسية جزيئية محددة، تُعرف بهندسة واتسون وكريك. يمكن الآن للنيوكليوتيدات الاصطناعية الجديدة أن تنضم إلى هذه الأزواج الأساسية في البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي.

نُشرت نتائج الباحثين في مجلة Nature Communications في 12 ديسمبر 2023. ويفتح هذا الاختراق آفاقًا جديدة للبيولوجيا التركيبية، مما يوسع فهمنا للشفرة الجينية وتطبيقاتها المحتملة في مجالات مختلفة مثل الطب والتكنولوجيا الحيوية.