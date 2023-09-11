تأخر إصدار Enchanted Portals عند التبديل

أعلنت Enchanted Portals، وهي لعبة منصات ثنائية الأبعاد مستوحاة من Cuphead، عن تأخير إصدارها على Nintendo Switch. كان من المقرر في الأصل إطلاق اللعبة في السادس من سبتمبر، وسيتم إصدار اللعبة الآن "بعد بضعة أسابيع" جنبًا إلى جنب مع إصدارات PS2 و Xbox One من اللعبة، وفقًا للمطور Xixo Games Studio على Twitter.

على الرغم من أن نسخة الكمبيوتر الشخصي من Enchanted Portals كانت قادرة على تلبية تاريخ إصدارها في الخامس من سبتمبر، إلا أن الانطباعات المبكرة عن اللعبة كانت أقل من ممتازة. مراجعات مستخدمي Steam موجودة حاليًا في "معظمها سلبية"، حيث يشير العديد من المستخدمين إلى مشكلات التحكم باعتبارها إحدى المشكلات الرئيسية. ومن المأمول أن يمنح التأخير في إصدار نسخة Switch للمطورين الوقت اللازم لمعالجة هذه المشكلات وتقديم تجربة لعب أفضل.

Enchanted Portals هي لعبة منصات ثنائية الأبعاد تعاونية تتبع قصة ساحرين مبتدئين يدعى Bobby وPenny، اللذين يجدان نفسيهما عالقين بين الأبعاد. تتميز اللعبة بموسيقى جذابة وفن قديم ساحر وكوميديا ​​لا تتوقف، مما يعد بتجربة لعب غريبة الأطوار وسريعة الوتيرة. يمكن للاعبين أن يتوقعوا مراحل منصة صعبة ومعارك زعماء مثيرة وترسانة قوية من التعويذات والتحركات للتغلب على العقبات والتقدم خلال اللعبة.

وفي حين أن التأخير قد يخيب آمال المشجعين الذين كانوا ينتظرون الإصدار بفارغ الصبر، إلا أنه خطوة ضرورية لضمان تلبية اللعبة لمعايير الجودة المتوقعة من قبل اللاعبين. ترقبوا المزيد من الإعلانات بخصوص تاريخ الإصدار الجديد لـ Enchanted Portals على Nintendo Switch.

مصادر:

- نينتندو لايف: [المحتوى المضمن]

- نينتندو كل شيء: [المصدر]

- البخار: [المصدر]