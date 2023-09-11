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تم الإبلاغ عن تأثر Gearbox Studio بجهود إعادة الهيكلة التي تبذلها Embracer Group

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
تم الإبلاغ عن تأثر Gearbox Studio بجهود إعادة الهيكلة التي تبذلها Embracer Group

وفقًا للتقارير الأخيرة، يعد Gearbox Studio أحدث استوديو يتأثر بجهود إعادة الهيكلة المستمرة التي تبذلها Embracer Group. أعلنت Embracer Group عن برنامج إعادة هيكلة شامل في يونيو للتعافي من إنفاقها الكبير على مر السنين وانخفاض سعر السهم بنسبة 40 بالمائة بعد شراكة استراتيجية فاشلة مع Savvy Games Group.

وكجزء من إعادة الهيكلة، تم إغلاق استوديو آخر مملوك لشركة Embracer، وهو Volition Games، على الفور في نهاية الشهر الماضي. الآن، ذكرت وكالة رويترز أن Gearbox قد يكون هو الاستوديو التالي الذي ستتخلى عنه شركة Embracer. يقال إن Embracer تعمل مع البنوك الاستثمارية Goldman Sachs و Aream & Co لاستكشاف خيار بيع Gearbox. لقد تلقوا بالفعل اهتمامًا من أطراف ثالثة تتطلع إلى الاستحواذ على الاستوديو.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار أسهم Embracer شهدت تحولًا إيجابيًا بعد هذه الأخبار. حققت شركة Gearbox، التي استحوذت عليها شركة Embracer في عام 2021، نتائج متباينة مع إصدارات ألعابها الأخيرة. وبحسب ما ورد كانت مبيعات New Tales from the Borderlands منخفضة، وفقًا للناشر Take-Two. ومع ذلك، فإن عرضًا آخر من Borderlands، وهو Tiny Tina's Wonderlands، فاق التوقعات. صرح الرئيس التنفيذي راندي بيتشفورد سابقًا أن التجارب المستقبلية قيد التطوير بالفعل.

باعتبارها ناشرًا، تخطط Gearbox لإصدار Hyper Light Breaker وHomeworld 3 في أوائل عام 2024. وقد تنشأ المزيد من التطورات فيما يتعلق بجهود إعادة هيكلة Embracer Group ومستقبل Gearbox.

By مامفو بريشيا

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