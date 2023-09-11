مجموعة Embracer تفكر في بيع شركة Gearbox Entertainment لمطور لعبة Borderlands

يقال إن Embracer Group تدرس خيارات مختلفة لشركة Gearbox Entertainment التابعة لها، والتي قد تشمل بيع مطور Borderlands الشهير. ويأتي البيع المحتمل في الوقت الذي تهدف فيه Embracer Group إلى تعزيز مركزها المالي، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

تشير التقارير إلى أن مواد سوق Gearbox متاحة بالفعل للمشترين المحتملين لمراجعتها. وبينما أبدت مجموعات الألعاب الدولية اهتمامها بالاستوديو، فإن إمكانية إتمام الصفقة تظل غير مؤكدة.

استحوذت Embracer Group على Gearbox Entertainment مقابل 1.35 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، واصلت الشركة توسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على مطورين آخرين مثل Crystal Dynamics وSquare Enix Montréal وEidos-Montréal.

تضمن برنامج إعادة الهيكلة الأخير لمجموعة Embracer Group، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2023، تسريح العمال بعد انهيار صفقة بقيمة 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Volition، المطور وراء لعبة Saints Row وجزء من شبكة استوديوهات Embracer، عن إغلاقها بعد ثلاثة عقود من التشغيل.

على الرغم من هذه التطورات، ظلت شركة Gearbox Entertainment نشطة في الصناعة. قبل بضعة أسابيع فقط، كشف الاستوديو عن الإصدار القادم من Borderlands 3 Ultimate Edition لجهاز Nintendo Switch، والمقرر إصداره في السادس من أكتوبر.

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المصادر: رويترز