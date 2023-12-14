العلماء يطورون طريقة لدمج الماس النانوي الفلوري في الهياكل المخصصة

حقق الباحثون في معهد ساو كارلوس للفيزياء بجامعة ساو باولو (IFSC-USP) تقدمًا كبيرًا في دمج الماس النانوي مع مراكز الألوان في هياكل مصممة خصيصًا. تفتح الطريقة الموصوفة في مجلة المواد النانوية إمكانيات مثيرة لدمج بواعث الكم في الأجهزة الضوئية لمختلف التطبيقات.

وركز العلماء على مراكز الشغور النيتروجيني (NV)، وهي عيوب في البنية البلورية للماس. يحدث هذا العيب عندما تحل ذرة النيتروجين محل ذرة الكربون في الشبكة الماسية ويكون الموقع المجاور في الشبكة شاغرًا. تُظهر مراكز NV هذه خصائص كمومية مثل انبعاث فوتون واحد في درجة حرارة الغرفة ووقت تماسك طويل، مما يجعلها ذات قيمة لتشفير ومعالجة المعلومات الكمومية، فضلاً عن وضع علامات على الخلايا في الدراسات البيولوجية.

يمثل التصنيع الدقيق للألماس تحديًا تقنيًا، لذلك تحول الباحثون إلى دمج الماس النانوي مع مراكز الألوان في هياكل مصممة خصيصًا. لقد استخدموا طريقة تسمى بلمرة ثنائية الفوتون (2PP)، والتي تتضمن استخدام شعاع ليزر عالي الكثافة للتركيز على راتينج بوليمر حساس للضوء لم يتصلب بعد.

أضاف الباحثون في دراستهم محلول الماس النانوي إلى مقاوم الضوء، وهي مادة حساسة للضوء تستخدم في عملية التصنيع. وبعد إجراء العديد من الإجراءات الفيزيائية والكيميائية، قاموا بإجراء تصنيع دقيق باستخدام نبضات من ليزر قوي. تم التأكد من وجود الماس النانوي وموقعه من خلال قياسات التحليل الطيفي والتحليل الطيفي لرامان.

وأظهرت النتائج ليس فقط جدوى تصنيع الهياكل المجهرية المضمنة بالألماس النانوي الفلوريسنت، ولكن أيضًا إمكانية استخدام تطبيقات الضوئيات وتكنولوجيا الكم. يفتح هذا الاختراق إمكانيات مثيرة لتطوير أجهزة ضوئية متقدمة مزودة ببواعث كمومية متكاملة.

كان البحث جزءًا من مشروع دكتوراه بقيادة فيليبي أسيس كوتو، وبنصح البروفيسور كليبر ميندونسا. وقد تلقت الدعم من مؤسسة ساو باولو للأبحاث (FAPESP) من خلال مشاريع متعددة.