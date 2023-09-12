تستخدم حملات البريد الإلكتروني DBatLoader المحدث لتوزيع RATs واللصوص

اكتشف IBM X-Force زيادة في إمكانيات عينات البرامج الضارة DBatLoader الموزعة من خلال حملات البريد الإلكتروني. يشكل هذا التطور خطرًا أكبر للإصابة من عائلات البرامج الضارة الشائعة المرتبطة بنشاط DBatLoader. منذ أواخر يونيو، حددت X-Force ما يقرب من عشرين حملة بريد إلكتروني تستخدم أداة تحميل DBatLoader المحدثة لتوصيل حمولات مثل Remcos وWarzone وFormbook وAgentTesla. تقوم هذه الحملات بتوزيع أحصنة طروادة (RATs) وبرامج سرقة المعلومات المرتبطة عادةً بالبرامج الضارة DBatLoader.

DBatLoader، أو ModiLoader، هو نوع من البرامج الضارة التي تمت ملاحظتها منذ عام 2020. ويتم استخدامه لتنزيل الحمولات النهائية وتنفيذها في حملات البرامج الضارة للسلع، بما في ذلك RATs وسرقة المعلومات مثل Remcos وWarzone وFormbook وAgentTesla. غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت رسائل البريد الإلكتروني العشوائية الضارة لنشر DBatLoader، وكثيرًا ما يستغلون الخدمات السحابية لتنظيم الحمولات الإضافية واستردادها. في وقت سابق من هذا العام، ركزت حملات DBatLoader على توزيع Remcos على كيانات في أوروبا الشرقية وFormbook وRemcos على الشركات في أوروبا.

Remcos، أداة الوصول عن بعد وبرنامج المراقبة، تُستخدم بشكل شائع لأغراض ضارة. يسمح بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة تشغيل Windows. Warzone، المعروف أيضًا باسم AveMaria، عبارة عن حصان طروادة يمكن الوصول إليه عن بُعد ومتاح للشراء على موقع الويب warzone[.]ws منذ عام 2018. يعد Formbook وAgentTesla من أشهر أدوات سرقة المعلومات ويمكن العثور عليهما في الأسواق السرية.

في الحملات الأخيرة التي رصدتها X-Force، قامت الجهات الفاعلة في مجال التهديد بتحسين تكتيكاتها السابقة. لقد اكتسبوا السيطرة على البنية التحتية للبريد الإلكتروني، مما يسمح لرسائل البريد الإلكتروني الضارة بتمرير طرق مصادقة البريد الإلكتروني SPF وDKIM وDMARC. تستفيد غالبية هذه الحملات من OneDrive لتنظيم الحمولات الإضافية واستردادها. تستخدم بعض الحملات النقل [.]sh أو النطاقات الجديدة/المخترقة. في حين أن معظم محتوى البريد الإلكتروني يستهدف المتحدثين باللغة الإنجليزية، لاحظت X-Force أيضًا وجود رسائل بريد إلكتروني باللغتين الإسبانية والتركية.

لا يزال DBatLoader قيد التطوير النشط، وتستمر قدراته في التطور لزيادة فعاليته كآلية لتوصيل البرامج الضارة.

مصادر:

- آي بي إم إكس فورس

– منطقة الحرب[.]ws