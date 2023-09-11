الأجهزة الإلكترونية الجديدة لأكبر تلسكوب راديوي أكثر هدوءًا من الهاتف المحمول على القمر

تم تطوير أجهزة إلكترونية جديدة تسمى الصناديق الذكية لتشغيل هوائيات التلسكوب منخفض التردد بمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، والذي هو قيد الإنشاء حاليًا في غرب أستراليا. وتتميز هذه الأجهزة بأنها هادئة للغاية لدرجة أنها تنبعث منها إشعاعات كهرومغناطيسية أقل من تلك التي يصدرها الهاتف المحمول الموجود على سطح القمر.

سيكون تلسكوب SKA Low، إلى جانب نظيره متوسط ​​التردد في جنوب إفريقيا، أكبر تلسكوب راديوي وأكثره حساسية في العالم بمجرد تشغيله. ومع وجود 131,072 هوائيًا ثنائي القطب، سيكون لديه القدرة على اكتشاف إشارات الراديو الخافتة من أبعد مناطق الكون.

ومع ذلك، فإن هذه الحساسية العالية تجعل التلسكوب عرضة للتداخل من مصادر موجات الراديو من صنع الإنسان. وحتى الإلكترونيات الموجودة على متن أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX، والتي تدور على ارتفاع 342 ميلًا فوق الأرض، يمكن اكتشافها بواسطة هوائيات التلسكوب. يمكن أن يؤثر هذا التدخل سلبًا على الأبحاث الفلكية ويعوق البحث عن علامات الحياة خارج كوكب الأرض.

ولمعالجة هذه المشكلة، تم إنشاء منطقة راديو هادئة حول التلسكوب، حيث يتم تنظيم استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة إرسال الراديو بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، قام المهندسون في المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR) في جامعة كيرتن بتطوير أجهزة خاصة لتوزيع الطاقة والإشارات للتلسكوب تنبعث منها الحد الأدنى من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

يتم إنشاء هذه الأجهزة باستخدام مكونات راديوية هادئة ويتم تضمينها ضمن غلاف خاص لمنع تسرب أي إشعاع. وأثناء الاختبار، أصدرت الأجهزة إشعاعات أقل مما يمكن أن يصل إلى هوائيات الهاتف المحمول على سطح القمر.

بدأ بناء تلسكوب SKA في ديسمبر 2022 بعد أكثر من 30 عامًا من الإعداد. ستبلغ مساحة مواقع التلسكوبات في أستراليا وجنوب إفريقيا مجتمعة كيلومترًا مربعًا واحدًا. وسيركز الموقع الأسترالي على موجات الراديو بترددات تتراوح بين 1 إلى 50 ميجاهرتز، بينما ستركز المجموعة الجنوب إفريقية على الأطوال الموجية الأطول بين 350 ميجاهرتز و350 جيجاهرتز.

من خلال استخدام التلسكوبات الراديوية الحساسة مثل SKA، يمكن لعلماء الفلك اكتشاف موجات الراديو القادرة على اختراق الغبار والحطام، مما يمكنهم من مراقبة أجزاء من الكون التي قد تكون غير مرئية لأنواع أخرى من التلسكوبات. ومن المتوقع أن تُحدث تلسكوبات SKA ثورة في فهمنا للكون، وأن تقدم تفاصيل غير مسبوقة عن تطوره وظواهره الغامضة.

مصادر:

- مصدر المقال: "الأجهزة الإلكترونية الجديدة لتشغيل أكبر تلسكوب راديوي أكثر هدوءًا من الهاتف المحمول على القمر" بقلم دوريس إلين سالازار

– مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO)

– المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR)