إحداث ثورة في إعادة تدوير المنسوجات: توسيع استدامة الملابس

تعمل الابتكارات الجديدة على تغيير الطريقة التي نعيد بها تدوير المنسوجات، مما يضمن عدم التخلص من المواد القيمة وحرقها ببساطة. في خطوة مهمة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لجمع وإعادة تدوير المنسوجات المستعملة ابتداء من عام 2025. ومع زيادة إنتاج واستهلاك المنسوجات، من الأهمية بمكان إيجاد طرق إعادة تدوير محسنة تتسم بالكفاءة وصديقة للبيئة.

ويكمن التحدي في إعادة تدوير المنسوجات المختلطة، وخاصة تلك التي تحتوي على مادة الإيلاستين. ولمعالجة هذه المشكلة، طور الباحثون في جامعة فيينا للتكنولوجيا (TU Wien) تقنيات رائدة لاكتشاف الإيلاستين بشكل أكثر دقة وفصله بلطف، مع الحفاظ على الألياف الأخرى. ويكمن مفتاح نجاحهم في إيجاد المذيبات المناسبة.

يوضح إيمانويل بوشماير، باحث الدكتوراه في جامعة TU Wien، أنه في حين أن العديد من مواد الملابس مثل القطن والبوليستر والبولي أميد يمكن إعادة تدويرها بسهولة كمواد نقية، فإن الإيلاستين يشكل تحديًا كبيرًا. إن طبيعة الإيلاستين القابلة للتمدد تجعل من المستحيل معالجة طرق إعادة التدوير التقليدية. إنه يؤدي إلى انسداد الماكينة والتلوث والتكتل.

ردًا على ذلك، قام الباحثون في مختبر فاسيليكي ماريا أرتشودولاكي بتطوير أداة جديدة لتقدير كمية الإيلاستين تعتمد على التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء المتوسطة. تقيس هذه الأداة بدقة كمية الإيلاستين الموجودة في الملابس. على عكس الطرق التقليدية، فإن طريقة الكشف الجديدة موثوقة وفعالة من حيث الوقت.

بمجرد اكتشاف الإيلاستين، فإن الخطوة التالية هي فصله عن الألياف الأخرى. ومن خلال التجارب والدراسات النظرية، اكتشف الباحثون مذيبًا غير ضار يزيل الإيلاستين بشكل انتقائي، ويترك الألياف القابلة لإعادة الاستخدام سليمة. تسمح طريقة الفصل المبتكرة هذه باستعادة المواد مثل البوليستر والبولي أميد. ومن الجدير بالذكر أنه حتى عندما يتم دمج الصوف مع البوليستر والإيلاستين، يمكن معالجة كل مكون على حدة. يتم تكسير الصوف باستخدام الإنزيمات في ظل ظروف معتدلة، مما ينتج مزيجًا من الأحماض الأمينية التي لها تطبيقات في صناعات مستحضرات التجميل والأسمدة.

إن الثورة في إعادة تدوير المنسوجات لا تعمل على إطالة عمر المنسوجات فحسب، بل تقلل أيضًا من التأثير البيئي لصناعة الأزياء. ومع هذه التطورات، أصبحت إعادة تدوير واستعادة المواد القيمة في الملابس المستعملة أكثر جدوى، مما يقربنا خطوة واحدة من مستقبل أكثر استدامة.