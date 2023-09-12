يقدم موقع eBay أداة قائمة قائمة على الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تطلق شركة eBay أداة قائمة جديدة قائمة على الصور، مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، والتي ستسهل على البائعين إدراج العناصر على نظامها الأساسي. تتيح الأداة للبائعين التقاط صورة أو تحميلها ببساطة داخل تطبيق eBay، ويقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بملء تفاصيل معلومات العنصر مثل العناوين والأوصاف وتواريخ إصدار المنتج والفئات والفئات الفرعية وأسعار القائمة وتكاليف الشحن.

خضعت أداة القائمة المبنية على الصور لمرحلة اختبار تجريبي للموظفين ومن المقرر أن تكون متاحة للجمهور في الأشهر المقبلة. تهدف هذه الأداة إلى معالجة مشكلة "البداية الباردة" التي يواجهها البائعون لأول مرة، وتبسيط عملية الإدراج والتخلص من الكم الهائل من المعلومات المطلوبة لإنشاء قائمة تنافسية.

لا توفر تقنية الذكاء الاصطناعي من eBay طريقة أكثر كفاءة للبائعين لتقديم معلومات شاملة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين عملية البيع، مما يجعلها أكثر سلاسة وانسيابية. تعتمد هذه الأداة الجديدة على أدوات الوصف السابقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من eBay، والتي تولد تلقائيًا أوصافًا تفصيلية للقوائم بناءً على الحد الأدنى من المدخلات من البائعين.

منذ تقديم أداة القائمة الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، جرب ما يقرب من 30% من البائعين في الولايات المتحدة هذه الميزة، مع اختيار أكثر من 95% من هؤلاء البائعين استخدام الأوصاف التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. قامت شركة eBay بدمج أشكال مختلفة من الذكاء الاصطناعي في نظامها الأساسي لعدة سنوات، بهدف تحقيق التوازن بين القوائم التفصيلية والدقيقة وعملية الإدراج السلسة.

صرح جيمي إيانوني، الرئيس التنفيذي لشركة eBay، أن الشركة تخضع "لإعادة تصور تقودها التكنولوجيا" وأنها ملتزمة بإعادة اختراع مستقبل التجارة الإلكترونية. يتضمن ذلك الاستحواذ مؤخرًا على Certilogo، مزود المصادقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأزياء.

مصادر:

- بيان صحفي لموقع ئي باي